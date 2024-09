Dieser Weltmeister wird jetzt TV-Experte in der Champions League!

Für das ZDF kam Christoph Kramer (33, r.) schon häufiger am Mikro zum Einsatz. Zuletzt beim Länderspiel zwischen Deutschland und Ungarn. © Bernd Thissen/dpa

Wie der Streaminganbieter am Montag bekannt gab, gehört der langjährige Bundesliga-Profi in der Saison 2024/25 zum neuen CL-Team. Sein Debüt feiert er demnach bereits am Dienstagabend (21 Uhr) beim Kracher zwischen Real Madrid und dem VfB Stuttgart an der Seite von Matthias Sammer (57).

"Ich freue mich sehr, ab sofort Teil des Prime-Video-Expertenteams zu sein", erklärte der 33-Jährige im Zuge der Verkündung. Gleich mit der Reise ins altehrwürdige Santiago Bernabéu zu den Königlichen erfülle sich der WM-Held von 2014 einen "absoluten Kindheitstraum".

Zeit für die Aufgabe hat Kramer im Moment, da sein Vertrag bei Borussia Mönchengladbach im Sommer nach acht Jahren nicht mehr verlängert worden war.

In der Vergangenheit kam der Sechser bereits als TV-Experte für das ZDF zum Einsatz und betreute schon das vergangene Champions-League-Finale im Juni und die anschließende Europameisterschaft.

Endgültig will er die Stollenschuhe aber noch nicht gegen das Mikro eintauschen. "Ich habe einfach noch Riesenbock auf Fußball! Wenn etwas Interessantes kommt, höre ich mir alles an", sagte er kürzlich gegenüber der "Bild".