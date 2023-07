DAZN erhöht schon wieder die Preise für Fußball-Fans

München - Der Streaming-Anbieter DAZN musste in den sozialen Medien viel Gelächter hinnehmen. Die regelmäßigen Preiserhöhungen konnten die Fußball-Fans, die über DAZN die Bundesliga oder Champions League verfolgten, nur noch mit Galgenhumor hinnehmen.

Ab sofort bietet DAZN drei verschiedene Optionen an.

Nach der heftigen Preiserhöhung Anfang 2022 kündigten einige Kunden ihr Abo, weil sie weder an der Champions League noch an der Bundesliga interessiert waren. Aber die Wettbewerbe sind wohl der größte Kostenfaktor bei DAZN.

Photo by Ina FASSBENDER / AFP

Wer alle Spiele der Bundesliga sehen will, muss zusätzlich ein Sky-Abo abschließen. © Soeren Stache/dpa

Bleibt festzuhalten: Es wird für Fans der Bundesliga oder Champions League nicht günstiger. Nur wer keine Lust auf Champions League oder Bundesliga hat, kann nun ein paar Taler sparen.

Bislang konnten Fußball-Fans das Standard-Paket für 30 Euro im Monat buchen, um die Bundesliga zu genießen. Bis 2022 lag der Preis sogar bei 15 Euro pro Monat.

Dass nun fast das Dreifache für diesen Preis abgerufen wird, aber dann nicht mal alle Bundesliga-Spiele geschaut werden können, ist schon bemerkenswert.

DAZN und Sky teilen sich nämlich die Rechte. Wer also alle Spiele live sehen will, muss auch noch an Sky Geld überweisen. Für alle Champions-League-Spiele ist noch Amazon Prime Video notwendig.