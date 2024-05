DAZN und die DFL: Das sind die wichtigsten Fragen und Antworten zum brisanten Fußball-Zoff

Die DFL und DAZN streiten sich um die Vergabe des größten Rechtepaktes mit 196 Live-Spielen ab der Saison 2025/26 bis 2028/29. © Robert Michael/dpa

Das bestätigten ein Sprecher des weltweit tätigen Unternehmens mit Sitz in London und die DFL am Mittwoch der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Nach heftigen Attacken und gegenseitigen Vorwürfen soll damit eine Klärung in der Auseinandersetzung um TV-Rechte der Fußball-Bundesliga herbeigeführt werden.

Worum geht es in dem Streit?

DAZN und DFL streiten um den ersten Tag der Auktion und um eine Bankbürgschaft. Die zunehmend schärfere Auseinandersetzung war ausgebrochen, nachdem die DFL nach dpa-Informationen vor zwei Wochen das TV-Rechte-Paket B für die Spielzeiten 2025/26 bis 2028/29 an den Pay-TV-Anbieter Sky vergeben hatte.

Konkurrent DAZN behauptet, die DFL habe damit sein deutlich besseres Angebot abgelehnt, weil eine kurzfristig verlangte Bankbürgschaft nicht innerhalb eines Tages zu erlangen war. Die DFL hat nach eigenen Angaben das strittige Paket rechtmäßig vergeben. Die Angebote von DAZN seien nicht ausschreibungskonform gewesen, erklärte der Ligaverband.

Das Rechte-Paket B ist das größte Paket mit den Spielen am Samstag um 15.30 Uhr und am Freitagabend sowie den Relegations-Partien. Es umfasst insgesamt 196 Live-Spiele.