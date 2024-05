"Emily in Paris": Hauptdarstellerin Lily Collins verrät, was Fans der Netflix-Serie im Sommer erwartet!

Paris - Spannende Neuigkeiten für alle Fans der Netflix -Serie "Emily in Paris": Am Freitag verriet Hauptdarstellerin Lily Collins (35), wann und wie es mit der vierten Staffel weitergeht!

Lily Collins (35) spielt die Hauptrolle in der beliebten Netflix-Serie "Emily in Paris". (Archivbild) © Francois Mori/AP/dpa

Die dritte und letzte Staffel der beliebten Mischung aus Drama und Komödie erschien im Jahr 2022. Bereits in wenigen Monaten geht Emilys wilder Ritt durch die französische Hauptstadt weiter - und das gleich doppelt.

"Wir haben einen Veröffentlichungstermin! Oder zwei! Ich freue mich sehr, euch mitteilen zu können, dass die vierte Staffel von 'Emily in Paris' diesen Sommer in ZWEI Teilen zu euch kommt, wobei Teil eins am 15. August erscheint!", verkündete Schauspielerin Lily Collins in einem Instagram-Beitrag am Freitag.

Auf den zweiten Teil der vierten Staffel müssen Fans dann allerdings nicht mehr lange warten: Nur knapp einen Monat später, am 12. September, soll bereits der die Fortsetzung veröffentlicht werden.

Um die Vorfreude noch ein bisschen anzuheizen, erklärte die Protagonistin: "Diese Saison wird euch nicht enttäuschen und ich kann es kaum erwarten, euch zu zeigen, was Emily gemacht hat, wohin sie reist und natürlich, was sie trägt. Markieren es euch im Kalender und macht euch bereit für eine weitere wilde Fahrt."

Auch einige ihrer Kollegen meldeten sich in der kurzen Videobotschaft zu Wort und beschrieben die neue Staffel unter anderem als "schmutzig", "chaotisch", "herzzerreißend" oder mit den Worten "Liebe", "Rache" und dem italienischen Wort für "Schönheit" - ein erster kleiner Hinweis?