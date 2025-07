Neu auf Netflix: Diese Filme und Serien erwarten Euch im August

Das sind die Netflix-Highlights für Euch im August.

Von Sophie Fritschek

Im August hält Netflix wieder jede Menge Neuheiten bereit, egal ob fürs Herz, für die Lachmuskeln oder für echte Spannung. Wir stellen sie Euch vor und verraten Euch außerdem, welche Titel in diesem Monat vom Streamingdienst verschwinden.

Neue Netflix-Filme im August

Stark! "The Thursday Murder Club" wartet ab 28. August mit einer Menge Stars wie Ben Kingsley (81, v.l.), Helen Mirren (80) und Pierce Brosnan (72) auf. © Giles Keyte/Netflix Den Anfang macht am 1. August My Oxford Year, worin eine ambitionierte Studentin (Sofia Carson, "Purple Hearts") eine Affäre mit ihrem charismatischen Dozenten (Corey Mylchreest, "Queen Charlotte: A Bridgerton Story") hat. Hinter der Produktion steckt anscheinend dasselbe Produzenten-Team wie hinter "Das Schicksal ist ein mieser Verräter" (2014), es könnte also tränenreich werden. Mylchreest ist ab dem 21. August übrigens auch in der britischen Thriller-Serie Hostage zu sehen. Für echte Star-Power sorgt ab 28. August The Thursday Murder Club unter der Regie von Chris Columbus. Pierce Brosnan, Helen Mirren, Ben Kingsley and Celia Imrie verkörpern in der Komödie vier Rentner, die sich für ungelöste Kriminalfälle begeistern. Ein echter Mord direkt vor ihrer Haustür kommt da natürlich wie gerufen ...

Weitere neue Filme im August: Stolen: Der große Diamantenraub in Antwerpen (Doku, 8.8.),

(Doku, 8.8.), Fixed (animierte Erwachsenen-Komödie, USA, 13.8.),

(animierte Erwachsenen-Komödie, USA, 13.8.), Night Always Comes (US-Thriller, 15.8.),

(US-Thriller, 15.8.), Fall for Me (deutsches Erotik-Drama, 21.8.),

(deutsches Erotik-Drama, 21.8.), Fantacalcio - Fantasy Football war schuld (italienische Komödie, 27.8.). Neu aufgenommen ins Streaming-Angebot werden unter anderem Batmans Rückkehr (2.8.) und Batman Forever (22.8.), Barbie (12.8.) und Bob Marley: One Love (28.8.).

"Bridgerton"-Fans dürften Corey Mylchreest (27) als König George wiedererkennen, in "My Oxford Year" soll er nun erneut große Gefühle wecken. © Chris Baker/Netflix © 2024

Neue Netflix-Serien im August

Ab 6. August mischt Wednesday (Jenna Ortega, 22) wieder den Nevermore-Campus auf. © Courtesy of Netflix Für viele wohl das Highlight des Monats ist Staffel 2 (Teil 1) des Comedy-Horror-Hits Wednesday ab dem 6. August. Wednesday (Jenna Ortega) hat ihre übernatürlichen Kräfte verloren - und die will sie zurückhaben, um ihre Freunde in Nevermore vor tödlicher Gefahr zu schützen. Auch Lady Gaga ist ab sofort dabei, ab 3. September könnt Ihr Euch den Rest der zweiten Staffel gönnen. Ab 14. August sieht es insbesondere für "Orange Is the New Black"-Fans spannend aus - Im Dreck handelt von fünf Insassinnen eines argentinischen Frauengefängnisses, die inmitten von Korruption und Rivalitäten ums Überleben kämpfen. Im Kontrast dazu sorgt ab dem 28. August die zweite Staffel von Ich und die Walter Boys für Romantik und Herzschmerz.

In der zweiten Staffel von "Ich und die Walter Boys" hat Cole (Noah LaLonde, 27) nicht nur mit seinem zerstörten Football-Traum zu kämpfen. © Courtesy of Netflix

Weitere neue Serien-Titel sind unter anderem: frische Staffeln von Perfect Match (1.8.) und Love is Blind: UK (13.8.),

(1.8.) und (13.8.), Almania (deutsches ARD-Comedy-Original, 8.8.),

(deutsches ARD-Comedy-Original, 8.8.), Young Millionaires (französische Teen-Serie, 13.8.),

(französische Teen-Serie, 13.8.), Fit for TV: The Reality of the Biggest Loser (Doku, 15.8.),

(Doku, 15.8.), Ströme des Schicksals (brasilianischer Thriller, 20.8.),

(brasilianischer Thriller, 20.8.), Long Story Short vom "BoJack Horseman"-Macher (US-Animationsserie, 22.8.),

vom "BoJack Horseman"-Macher (US-Animationsserie, 22.8.), Zwei Gräber (spanischer Thriller, 29.8.). Die kompletten Highlights hat Netflix für Euch im Folgenden aufgelistet.

Letzte Chance: Diese Titel verschwinden im August von Netflix