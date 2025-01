"Love is Blind"-Moderatorin Steffi Brungs fassungslos über Netflix-Deal: "Konnten es gar nicht glauben!"

Köln - RTL -Gesicht Steffi Brungs (35) ist im Moderatoren-Olymp angekommen: Gemeinsam mit Ehemann Chris Wackert (35) ist sie Gastgeberin der deutschen Ausgabe der Netflix -Show " Love is Blind ". Jetzt hat die 35-Jährige einige intime Details dazu verraten.

"Wir konnten erstmal gar nicht glauben, dass Netflix da ausgerechnet an uns denkt und dass die erste Möglichkeit für uns, zusammen zu moderieren, so eine große Show sein wird", berichtet Steffi nun gegenüber RTL .

Mit Ehemann Chris (35) stand Steffi Brungs (35) für "Love is Blind" erstmals gemeinsam vor einer Kamera. © Instagram/steffibrungs (Screenshot)

Was sie damit meint: Nach all der gemeinsamen Zeit verstehe sich Steffi blind mit Chris und könne seine Blicke und Gefühle auf Anhieb richtig deuten. "Das war auf jeden Fall eine große Hilfe", führt das TV-Gesicht aus.

Zumal Steffi selbst sich eine Teilnahme an der Netflix-Show vorstellen könnte, wenn sie nicht schon längst in festen Händen wäre. "Ich bin einfach kein Typ, der nach rechts und links swiped", kann sie sich einen Seitenhieb auf Tinder und Co. nicht verkneifen.

Schließlich würde es ja nicht bedeuten, dass es matchen würde, nur weil ihr jemand optisch gefällt. Viel eher würde sie sich über "Gespräche und Humor und Gemeinsamkeiten" verlieben, betont die 35-Jährige.

Bei "Love is Blind" treffen insgesamt 30 Singles aus ganz Deutschland in sogenannten "Pods" aufeinander, um sich rein über Gespräche kennenzulernen - und ineinander zu verlieben. Erst nach der Verlobung dürfen sich die Paare dann sehen. Die ersten Folgen der neuen Show kannst Du seit Freitag bei Netflix sehen.