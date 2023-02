"Money Shot: The Pornhub Story" - Netflix blickt hinter die Kulissen der Pornoseite

Los Angeles/Montreal - Pornhub ist eine der am meisten aufgerufenen Websites der Welt. Millionen User besuchen die Pornoseite täglich. Für die Dokumentation "Money Shot: The Pornhub Story" wirft Netflix nun einen Blick hinter die Kulissen der kontroversen Erotik -Plattform.

In "Money Shot: The Pornhub Story" wirft Netflix einen Blick hinter die Kulissen der Erotik-Plattform. © Fotomontage: Netflix

Laut dem Webanalyse-Unternehmen Similarweb befindet sich Pornhub aktuell auf Platz 12 der am häufigsten besuchten Websites der Welt. 8,6 Minuten verbringen die User im Durchschnitt auf der Porno-Plattform.

Doch was sich auf der anderen Seite der Kamera, im echten Leben der Darstellerinnen und Darsteller und in den Büros der kanadischen Firma abspielt, wissen nur die allerwenigsten. Das will Netflix ändern. Die Doku "Money Shot: The Pornhub Story" stellt einige der größten Probleme der Plattform, aber auch der ganzen Branche, in den Fokus.

"Pornhub, die bekannteste Unterhaltungsplattform für Erwachsene im Internet, hat die Art und Weise, wie Pornografie hergestellt und verbreitet wird, grundlegend verändert", hieß es vonseiten des Streaming-Giganten.

Das habe den Erstellern erotischer Inhalte dabei geholfen, ein riesiges Publikum zu erreichen. Das Unternehmen verdiente daran Milliarden – "aber es wurde auch in Anschuldigungen verwickelt, darunter nicht einvernehmliches Material und Menschenhandel auf der Website."