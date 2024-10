Netflix-Kultserie von Paris nach Rom? Jetzt schaltet sich der Präsident ein

Emily in Paris zieht es nach Rom, doch Frankreichs Präsident Emmanuel Macron möchte, dass die Serie in Frankreich weiterspielt.

Von Saskia Hotek

Paris - "Emily in Paris" zieht es nach Rom. Ihrem französischen Lover Gabriel gefällt das gar nicht. Und noch ein anderer Franzose will sie lieber wieder in Paris sehen - Emmanuel Macron (46).

Emily Cooper (Lily Collins, 35) verliebt sich in Rom. © Netflix Frankreichs Präsident will sich für eine Rückkehr der Netflix-Erfolgsserie in die französische Hauptstadt einsetzen. "'Emily in Paris' in Rom ergibt keinen Sinn", sagte Macron dem Magazin Variety. "Wir werden hart kämpfen und wir werden sie bitten, in Paris zu bleiben." In der aktuell vierten Staffel reist Hauptfigur Emily Cooper (Lily Collins, 35) in die italienische Hauptstadt. Zunächst für einen Urlaub, doch künftig soll die US-Amerikanerin dort ein Marketingbüro leiten. Auch einen neuen Liebhaber hat sie in Italien bereits gefunden. Ob die Liebelei aber von Dauer ist oder Emily nicht doch noch an ihrem Allzeit-Schwarm, dem französischen Koch Gabriel (Lucas Bravo, 36), hängt und zurück zu ihm nach Paris will, wird sich zeigen.

Wenn es nach Emmanuel Macron (46) geht, soll die Serie weiterhin in Paris spielen. © Imago Nurphoto

Frankreichs First Lady, Brigitte Macron (71, M.), hat in der neuen Staffel einen Gastauftritt. © Netflix