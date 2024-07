Netflix-Star verrät spannende Details zur neuen "Stranger Things"-Staffel!

Schauspielerin Maya Hawke (25, l.) in ihrer Rolle als "Robin" in der beliebten Netflix-Serie "Stranger Things". © -/Netflix/dpa

Die fünfte Staffel der beliebten Mystery-Serie wird gleichzeitig auch das letzte Kapitel der spannenden Geschichte um die rätselhaften Vorkommnisse im fiktiven US-Städtchen "Hawkins" sein.

Auch wenn sich die Dreharbeiten noch über das ganze Jahr 2024 hinziehen sollen, kam die 25-jährige Darstellerin nicht mit leeren Händen in den Podcast "Podcrushed".

"Wir entwickeln wortwörtlich acht Filme", erklärte sie und spielte damit auf die "sehr langen" Episoden an, auf die sich die Zuschauer freuen können. Angesichts der langen Wartezeit seit der vergangenen Staffel, die im Juli 2022 erschienen war, sicherlich ein kleines Trostpflaster.

Hawke selbst spielt in "Stranger Things" die Rolle von Robin Buckley - einer Eisverkäuferin, die sich an der Seite von Fan-Liebling Steve Harrington mehr und mehr zum Monster-Jäger entwickelt.

Auch im realen Leben habe sie im Laufe der Dreharbeiten einiges durchgemacht. So sei Los Angeles für die junge Frau zunächst der "einsamste Ort der Welt" gewesen, betonte die gebürtige New Yorkerin. Inzwischen fühle sie sich in der Metropole aber pudelwohl und ist im Zuge der Dreharbeiten zu Staffel fünf "wirklich glücklich".