"The Crown"-Versteigerung: So viel Geld müssen Fans für Requisiten hinblättern

Ob diese Versteigerung an die Erfolge der Streaming-Serie anknüpfen kann? In London werden rund 450 Requisiten der Netflix-Produktion "The Crown" verkauft.

Von Maximilian Schiffhorst

London - Ob diese Versteigerung an die Erfolge der Streaming-Serie anknüpfen kann? In London werden im kommenden Jahr rund 450 Requisiten, Möbel und Kostüme der bald endenden Netflix-Produktion "The Crown" verkauft.

Schon bald müssen Fans von "The Crown" Abschied nehmen. © Schröder+Schömbs PR GmbH/dpa Wie das Londoner Auktionshaus "Bonhams" mitteilte, werden Objekte aus allen sechs Staffeln ab dem 7. Februar 2024 versteigert. Dafür werde es zuerst einen Live-Verkauf mit etwa 150 Losen, gefolgt von einer Online-Auktion mit 300 Losen geben. "Die Gelegenheit, Stücke aus der bahnbrechenden Serie zu besitzen, ist zugleich die Möglichkeit, dem Besitz eines echten Objekts am nächsten zu kommen – sei es die Fassade von Downing Street Nr. 10 oder Prinzessin Dianas Verlobungsring", sagte "Bonhams"-Chef Charlie Thomas. Netflix Deutsche Thriller-Serie "Liebes Kind" wird zum globalen Hit auf Netflix Der Erlös werde teilweise in das "The Crown"-Stipendienprogramm an der britischen "National Film and Television School" fließen, die über Standorte in Buckinghamshire, London, Leeds, Schottland und Wales verfügt.

Schätzpreis für teuerstes Stück ab 30.000 Pfund

Die goldene Staatskutsche ist das teuerste Objekt der Auktion. © Bonhams/PA Media/dpa Den wohl größten Schätzpreis der Versteigerung wird die weltweit einzige Reproduktion der goldenen Staatskutsche in Anspruch nehmen. Fans müssen mit einer Summe von 30.000 bis 50.000 Pfund (circa 34.000 bis 57.000 Euro) rechnen. Etwas darunter liegen die Nachbildungen der Krönungsgewänder und die Requisiten zur Downing Street Nr. 10 mit 20.000 bis 30.000 Pfund (rund 22.000 bis 34.000 Euro). Auch eine Reihe von Kostümen soll neue Abnehmer finden. So werden die Blicke vor allem auf dem schwarzen "Revenge-Kleid" liegen, das Elizabeth Debicki (33) in der Rolle von Prinzessin Diana trug. Hierbei geben die Organisatoren einen Schätzpreis in Höhe von 8000 bis 12.000 Pfund (circa 9000 bis 13.000 Euro) an. Netflix Diese Serie wird der nächste Netflix-Megahit! Trailer zu "Avatar – Der Herr der Elemente" überrascht Für den kleinen Geldbeutel werden einzelne Bar-Requisiten angeboten. Zur Auswahl stehen Champagner-Rührstäbchen, ein versilbertes Getränketablett, ein Eiskübel aus geschliffenem Glas und eine versilberte Eiszange. Schätzpreis: 60 bis 80 Pfund (68 bis 91 Euro).

Auch die Nachbildungen von Krönungsgewand und schulterfreiem Cocktail-Kleid der einstigen Prinzessin Diana (†36) werden Teil der Versteigerung sein. © Montage: Martin Keene/PA Wire/dpa, Bonhams/PA Media/dpa