Neu auf Netflix: Diese Filme und Serien erwarten Euch im Juni

Am 20. Juni eröffnet im animierten K-Pop Demon Hunters aus dem Hause Sony eigentlich selbsterklärend eine Girlgroup mit geheimen Fähigkeiten die Jagd auf eine rivalisierende (und dämonische) Boygroup. Genre-Fans dürften in puncto Soundtrack definitiv auf ihre Kosten kommen.

Für Spannung und Sozialkritik sorgt zum Beispiel der Thriller Tyler Perry's Straw (6. Juni). In romantischen Drama Nuestros tiempos bzw. Our Times (11. Juni) reist ein Forscher-Ehepaar von 1966 ins Jahr 2025, dadurch wird dessen Beziehung auf eine harte Probe gestellt.

Arnold Schwarzenegger (77) verspricht wieder jede Menge Action in "FUBAR". © COURTESY OF NETFLIX/FUBAR

Reality-Fans haben ein Doppeldate am 13. Juni mit Too Hot to Handle: Spain und am 17. Juni mit Kaulitz & Kaulitz. Tokio-Hotel-Frontmann Bill verspricht: "Staffel 2 ist wie Staffel 1 auf Ecstasy."

Um wortwörtliche Drogen dürfte es ab 19. Juni im Drama The Waterfront gehen. Der 27. Juni ist außerdem fest reserviert für Staffel 3 von Squid Game, die den Abschluss des koreanischen Mega-Erfolgs markiert.

Weitere Staffelfortsetzungen gibt es unter anderem für die Dramedy Ginny & Georgia (5. Juni) und die Action-Komödie FUBAR (12. Juni), Letzteres mit Matrix-Star Carrie-Anne Moss und Arnold Schwarzenegger.

Kurios: Seit Freitag taucht die Terminator-Ikone als Feature auf der neuen "The Boss Hoss"-Single auf.