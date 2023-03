"Too Hot To Handle": So ging es Kevin und Emely nach der Show

Kevin und Emely (beide 26) von "Too Hot To Handle" lassen keinen Zweifel daran: Die beiden sind glücklich verliebt. © Screenshot Instagram/emskopf, kevin.nije (Bildmontage)

Bei Instagram ließen sie ihre Fans zum Wochenanfang bereits in einem kleinen Livestream an ihrer Liebe teilhaben. Dazu posteten sie ein Video, auf dem sie knutschend, schmusend und tanzend zu sehen sind. Da scheinen sich also zwei gefunden zu haben!



"So schön", "Freu mich so für Euch", und "Bessere Liebesgeschichte als Rapunzel", heißt es auch in den Kommentaren ihrer Follower.

Viele von ihnen zeigten sich allerdings zunächst überrascht von dem Liebes-Outing - schließlich hatten Emely und Kevin ihre Beziehung für rund ein Jahr geheim halten müssen.

"Ich bin einfach so froh, dass Ihr es jetzt wisst und dass es raus ist", erzählte Emely nun in ihrer Instagram-Story. Sie und Kevin seien einfach nur überwältigt von den zahlreichen Nachrichten und Glückwünschen ihrer Fans. Doch für sie seien die vergangenen Monate auch nicht immer leicht gewesen.

"Denn es war schon schwer, weiterhin Single-Emely zu sein und es vor Euch so lange geheimzuhalten", berichtet die 26-Jährige ihren rund 85.000 Followern auf Instagram.