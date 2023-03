Überraschungen in sexuell geladener Netflix-Show: "Ich hab mich in dich verliebt!"

Bei "Too Hot To Handle: Germany" geht es in den Folgen 9 und 10 mit großen Schritten in Richtung Finale.

Von Nico Zeißler

Mexiko - Bei "Too Hot To Handle: Germany" geht es in den Folgen 9 und 10 mit großen Schritten in Richtung Finale. Vorher müssen mögliche Gefühle füreinander geklärt werden, ehe der Sieger feststeht. Und der sackt einige Zehntausend Euro ein!

Trotz größter Lust aufeinander haben sich Emely und Kevin (beide 26) in der Private Suite zusammengerissen. © Netflix/Paul Hepper In der vergangenen Nacht waren alle brav, konnte Kegel-Spion Lana beobachten. Aber wie sah es in der Private Suite bei Emely (26) und Kevin (26) aus? Nach Oralverkehr in der ersten Nacht zu zweit war die Verlockung groß. "Wenn ich zu nah an ihm dran bin, werd' ich horny", sagt die Make-up-Artistin aus Ibiza. 60.000 Euro würde Lana aufs Konto packen, wenn nichts lief. Doch es gab Spielchen. Zum Beispiel Stadt, Land, Fluss. Tatsächlich konnten sie ihren Trieben widerstehen. Die Kasse klingelt, jetzt geht es um 86.000 Euro Gewinn. Alle Paare gehen auf ein letztes Date. Dort gestehen sich Akka (21) und Sophie (25) ihre gegenseitigen Gefühle. Aus der Friendzone wurde scheinbar mehr. Netflix "Too Hot To Handle: Germany": Nächtlicher Blowjob fliegt auf - "Bin eine horny B*tch" Und der Wiener hat auch was über den Umgang mit seiner Wiener gelernt: "Dass man sich auf gewisse Sachen einlassen und nicht nur mit dem Schwanz denken sollte, weil viel, viel mehr dahintersteckt." Die Unternehmerin aus Dubai hat "Schmetterlinge im Bauch". Ob die Bindung auch nach Mexiko hält?

Akka (21) und Sophie (25) sind raus aus der Friendzone. © Netflix/Paul Hepper

Lana erlaubt den Kuss. © Netflix/Paul Hepper

Too Hot To Handle Germany: "Für mich ist klar, dass ich das mit dir will und nichts anderes mehr"

Romantischer Sonnenuntergang zwischen Stella (25) und Tobias (27). © Netflix/Paul Hepper Bei einem romantischen Strand-Date offenbart Tobias (27) seiner Stella (25): "Ich bin echt so glücklich, dich hier kennengelernt zu haben. Du bist einfach alles, was man haben will im Leben. Ich möchte nicht mehr ohne dich aufwachen und schlafen gehen." Süß. Auch die Influencerin gesteht: "Ich glaub', wir haben uns gefunden. Für mich ist klar, dass ich das mit dir will und nichts anderes mehr." Lana belohnt die Sätze mit grünem Licht - Küsse bei Sonnenuntergang sind damit erlaubt und folgen prompt. Netflix Too Hot To Handle: Das sagen die Fans zur deutschen Version der Show Das zweite feste Couple, Emely und Kevin, ist scheinbar auch in Love. "Ich wünsche mir, jeden Tag neben Kevin aufzuwachen", so die Make-Up-Artistin. Und der Kicker des SC Weiche Flensburg lobt Emely als eine "komplett andere Persönlichkeit als die Frauen, die ich davor gedatet hab". Und dann kommt Kevins Hammer - diesmal außerhalb seiner Hose: "Ich will dir einfach sagen: Ich hab mich in dich verliebt. Ich will mit dir zusammen sein." Lana krönt die junge Liebe und erlaubt heiße Küsse. Paddy korbt unterdessen Anna (25), die seine Sätze gar nicht nachvollziehen kann.

Too Hot To Handle Germany: SIE ziehen ins große Finale ein

Die Vergangenheit soll nun hinter sich gelassen werden. © Netflix/Paul Hepper

Bei einem letzten Workshop mit Salem und Pierre sollen die Jungs und Mädels sich mit einem Wort beschreiben, das vor der Show für galt. So kommen "oberflächlich", "Bitch", "kalt" und "Maneater" heraus. Das alles soll hinter sich gelassen werden. Ins Finale ziehen anschließend Emely & Kevin, Stella & Tobias sowie Anna ein. Die anderen Nicht-Finalisten müssen nun ihre Stimme einem der Couples oder Anna geben. Die alleinstehende Innsbruckerin belegt Rang 3, Stella & Tobias schnappen sich den ungeliebten Silberrang und somit sind Emely & Kevin Gewinner der 1. Season "Too Hot To Handle: Germany" und dürfen sich über 86.000 Euro freuen. Glückwunsch, ihr horny People!

