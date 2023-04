US-Remake von "Squid Game" in Planung! Star-Regisseur soll das Sagen haben

Los Angeles - " Squid Game "-Nachschub en masse! Es gilt inzwischen als offenes Geheimnis, dass Netflix an einem US-Remake des sensationellen Serienhits aus Südkorea sitzt. Laut neusten Insider-Informationen soll die Regie dafür niemand Geringeres als Hollywood-Legende David Fincher (60) übernehmen!

Total abwegig erscheint dies nicht, so führte Fincher Regie für einige Folgen von "Mindhunter" und "House of Cards", ist unter anderem Produzent der Serie "Love, Death & Robots" und drehte den 2020 erschienen Film "Mank" - allesamt Projekte, die auf Netflix veröffentlicht wurden.

Wie der üblicherweise bestens informierte Journalist Jeff Sneider kürzlich im Podcast " The Hot Mic " mitteilte, soll nun ausgerechnet Fincher das Zepter bei dem US-"Squid Game"-Remake in der Hand haben.

Der Filmemacher gilt als einer der begnadetsten Regisseure der vergangenen drei Jahrzehnte, feierte unter anderem mit Filmen wie "Sieben" (1995), "Fight Club" (1999) und "Gone Girl" (2014) große Erfolge.

"Squid Game" begeisterte das Publikum auf der ganzen Welt. © Netflix

Denn die Begeisterung über die "Squid Game"-Neuverfilmung hielt sich bislang in Grenzen. Immerhin ist die erste Staffel des Originals noch keine zwei Jahre alt und erfreute sich nicht nur in Korea und Asien, sondern weltweit größter Beliebtheit. Wozu also das frühe Remake?

Doch wer von der dystopischen Gameshow-Welt gar nicht genug bekommen kann, darf sich glücklich schätzen. Denn neben dem (noch nicht offiziellen) Remake wird es auch eine Realityshow, die im "Squid Game"-Prinzip funktioniert, geben.

Darüber hinaus kündigten Netflix und Serien-Macher Hwang Dong-hyuk (51) bereits im vergangenen Juni eine zweite Staffel des koreanischen Originals an. Diese wird wahrscheinlich Anfang 2024 erscheinen.

Wann die erste Staffel der US-Version veröffentlicht wird, ist indes noch völlig unklar. Womöglich müssen sich die Fans noch bis 2025 gedulden.