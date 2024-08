Nicht wiederzuerkennen: Colin Farrell verwandelt sich für neue Serie in "The Penguin"

München - Schauspieler Colin Farrell (48) verwandelt sich für eine eigene Serie wieder in den Batman-Bösewicht "Penguin".

Colin Farrell (48) trägt für seine Rolle als Oz Cobb (aka "The Penguin") Gesichtsprothesen. © Sky Deutschland/ WarnerMedia Direct

Wie "Sky" mitteilte, wird das Spinn-off zu Matt Reeves "The Batman"-Film aus dem Jahr 2022 im September auf WOW und Sky zu sehen sein.

In acht Teilen erzählt die DC-Studios-Serie die Geschichte von Oz Cobb (Farrell), der sich nach dem Tod von Carmine Falcone zum Verbrecher-Boss von Gotham City mausert.

Der Gangster mit dem markanten Gang kennt keine Skrupel und weiß es, seine Gegner geschickt gegeneinander auszuspielen, verrät der Sender zum Inhalt der Serie.

Mit dabei sind außerdem Cristin Milioti (39) als "Sofia Falcone", Michael Kelly (55) als "Johnny Viti", Scott Cohen (62) als "Luca Falcone" und viele weitere.

Die vorausgehende düstere Verfilmung des Comic-Klassikers mit Robert Pattinson (38) als "Batman" und Zoë Kravitz (35) als "Catwoman" war ein großer Erfolg und spielte weltweit 760 Millionen Dollar ein. Ein zweiter Film ist laut Studio Warner Bros. schon in Planung. Einzelheiten zum Plot sind noch nicht bekannt. Voraussichtlich kommt der Streifen 2026 in die Kinos. Bis dahin können sich Fans also wunderbar mit dem Widersacher der Fledermaus unterhalten.