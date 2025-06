Hochstapler benutzt Ex-GZSZ-Darsteller jahrelang: "Ich hab mir das nicht so genau angeschaut"

Matthias lernt Daniel W. in einer Partynacht in der Kölner Schaafenstraße kennen, wie er in der neuen Sky-Doku "Love Scam" erzählt.

In diesem Kölner Club lernte Matthias Daniel kennen. © Sky/The Thursday Company

Aus der eigentlich pompösen Veranstaltung sollte dann nur eine kurze Übergabe durch Hannelore Kraft werden - angeblich aus Termingründen. Dinge, die Matthias Rödder, der 2009 für 40 Folgen als Musikproduzent André "Andy" Amos bei GZSZ mitwirkte, seinem Partner abnahm.

Der Schauspieler hatte die rosarote Brille auf: "Es war eine Beziehung, die man bei anderen gesehen und selbst immer gewollt hat. Es fühlte sich perfekt an."

Eines Tages wird Rödder für ein drei Monate andauerndes Theaterstück engagiert. Doch kurz vor knapp wird ihm abgesagt - wegen einer zu hohen Gagenforderung.

Sein Partner Dennis, der nie Anwalt gewesen ist, bietet ihm seine Hilfe an, legt ihm hierfür eine Generalvollmacht vor, die Matthias unterschreibt. "Ich hab mir das nicht so genau angeschaut, er hatte das alles so schön vorbereitet." Dass er 2500 Euro entrichten soll, geht für den Schauspieler in Ordnung.