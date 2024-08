Nostalgie pur: "Papaplatte" begrüßt Kindheitsheld im Podcast

Köln - In der neuen Folge des Podcasts "Edeltalk" von Kevin "Papaplatte" Teller (27) und seinem besten Freund Dominik "Reeze" Reezmann war ihr Kindheitsheld zu Besuch!

Steven Gätjen (51) war am Sonntag zu Gast im Podcast "Edeltalk" von Papaplatte und Reeze. © Screenshot/YouTube/EDELTALK

"Das ist ein Stück Kindheit auch (...) Du bist in den ganzen Serien oder Sendungen, die ich damals geguckt habe, aufgetreten. Das ist total surreal", gesteht der 27-Jährige begeistert.

Der Gast, von dem Kevin so schwärmt, ist niemand Geringeres als TV-Legende Steven Gätjen (51)!

Für den Streamer geht damit wohl ein lang ersehnter Traum in Erfüllung. Doch es ist nicht das erste Mal, dass die beiden zusammenarbeiten.

Die von Steven moderierten "Motorgames" waren im Februar ein spannendes Event, bei dem Teams in verschiedenen Indoor-Rennen gegeneinander antraten. Auch Papaplatte war dabei. Die Veranstaltung wurde per Streaming-Dienst Joyn übertragen, fühlte sich für Kevin aber wie eine große Fernsehproduktion an.