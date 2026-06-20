Teufelspakt oder Tragödie? Diese Show sucht Antworten auf den Mythos "Club 27"

Hamburg - Der "Club 27" gilt als einer der größten Mythen der Rockgeschichte. Warum starben Künstler wie Jimi Hendrix, Janis Joplin, Jim Morrison, Kurt Cobain und Amy Winehouse alle mit nur 27 Jahren? Dieser Frage geht die Tribute-Show "The 27 Club – Legends Never Die" von Regisseur Toby Gough nach, die am Freitagabend im Hamburger St. Pauli Theater Premiere feierte. Statt endgültiger Antworten stehen jedoch vor allem die Künstler selbst im Mittelpunkt und natürlich ihre Musik, die sie bis heute unsterblich macht.

Besonders Rose Rey überzeugt als Janis Joplin. Mit ihrer rauen, kraftvollen Stimme kommt sie dem Original verblüffend nahe. © Moritz Fischinger

Mit deutlich spürbarer Leidenschaft und großem Respekt präsentiert das britische Ensemble rund um Erzählerin Marion Campbell eine Hommage, die immer wieder unter die Haut geht.

"Wir selbst sind die größten Fans", sagt Campbell gleich zu Beginn des Abends. Die gebürtige Britin ist in Deutschland keine Unbekannte: Bekannt wurde sie unter anderem durch ihre Teilnahme bei "The Voice of Germany" sowie durch Engagements in Musicalproduktionen wie "Ghost" und "Der König der Löwen".

Die eigens ausgewählten Musiker verzichten dabei auf bloße Imitationen ihrer berühmten Vorbilder. Statt Perücken-Show und Karaoke-Momenten setzt die Produktion auf musikalische Eigenständigkeit und authentische Interpretationen.

Überhaupt lebt der Abend von seinen starken musikalischen Momenten. Mehr als 30 Songs bringen die 14 Musiker in rund zweieinhalb Stunden auf die Bühne.

Im Mittelpunkt stehen sechs Mitglieder des "Club 27": Janis Joplin, Jim Morrison, Kurt Cobain, Amy Winehouse, Brian Jones und Blues-Pionier Robert Johnson. Dabei wechseln sich energiegeladene Rocknummern mit ruhigeren, nachdenklichen Passagen ab. Besonders berührend: Hendrix' "Angel" und "You Can't Always Get What You Want" der Rolling Stones.

Dass die Produktion ausgerechnet auf St. Pauli gastiert, erscheint dabei nur folgerichtig. Theaterchef Thomas Collien holte die Show an die Reeperbahn, wo einige Mitglieder des "Club 27" selbst Spuren hinterlassen haben. Jimi Hendrix spielte bereits 1966 im legendären Star-Club in der Großen Freiheit, Janis Joplin besuchte den Club zwei Jahre später, und auch "The Doors" standen hier auf der Bühne.