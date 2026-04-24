24.04.2026 08:27 Zum 25. Jubiläum von "König der Löwen": Das steckt hinter einem Musical-Besuch von Donald Duck

Das Disney-Musical "König der Löwen" feiert 25-jährigen Geburtstag. Dafür entsteht ein einzigartiges "Lustiges Taschenbuch". Zwei Disney-Welten verschmelzen.

Von Alice Nägle

Hamburg - Das beliebte Disney-Musical "Der König der Löwen" feiert 25-jährigen Geburtstag. Um dieses Jubiläum gebührend zu feiern, wandert die emotionale Geschichte rund um Simba von der Bühne auf Papier und trifft auch ein anderes Disney-Universum.

Der renommierte Disney-Comic-Künstler Fernando Güell zeichnete das Cover des "Lustigen Taschenbuches" und prägte die gesamte visuelle Gestaltung als Art Director. © Alice Nägle/TAG24 In einem am 21. April erschienenen neuen "Lustigen Taschenbuch (LTB)" gehen Tick, Trick und Track mit Onkel Donald Duck in ein Musical. Sie besuchen kein geringeres Stück als das, das seit 2001 im "Stage Theater im Hafen" in Hamburg acht bis neun Mal pro Woche gespielt wird. Das Besondere: Im Buch wird nicht nur die Geschichte an sich, sondern die gesamte Faszination der deutschen Version des Erfolgsmusicals inklusive Backstage-Einblicke erzählt. "Wir sprengen in letzter Zeit ja öfter mal die Grenzen bei unseren Comics und bewegen uns etwas außerhalb des Universums, das wir eigentlich kennen", erklärte Publishing Director des herausgebenden Verlags Egmont Ehapa Media, Jörg Risken, beim Launch-Event am Donnerstag. Hamburg Kultur & Leute Völlig ungefiltert: Podcast-Paar normalisiert Ekel-Themen und überrascht mit Plot-Twist Die Idee sei allerdings recht unspektakulär entstanden. Bei einem jährlichen Disney-Netzwerktreffen tauschte sich der Verlag mit Stage aus und merkte gleich: Die Begeisterung ist auf beiden Seiten sofort da. Man hätte sofort loslegen wollen, so Risken. "Wäre da nicht Disney gewesen", ergänzte er. Das US-amerikanische Medienunternehmen achte nämlich penibel darauf, dass die verschiedenen Welten - die in den unterschiedlichen Universen schließlich ihre ganz eigenen Gesetze haben - im Zusammenspiel optimal funktionieren. So auch beim Cover des einmaligen "Lustigen Taschenbuches", das der renommierte Disney-Comic-Künstler Fernando Güell zeichnete. TAG24 beschrieb er, was die Titelseite so speziell macht: "Das Cover ist eigentlich das Gegenteil eines typischen Covers. Es funktioniert ohne Action. Die Protagonisten schauen auf die Elbe und nicht frontal in Richtung des Lesers. Es ist nicht unbedingt 'besonders lustig'."

25 Jahre voller emotionaler Momente beim Musical "König der Löwen"

Zazu-Darsteller Joachim Benoit (l.) und Stage-Entertainment-Abteilungsleiterin Nicola Joseph sind von Beginn an Teil des Teams der Hamburger Produktion. © Alice Nägle/TAG24 Ein Vierteljahrhundert Musical bedeutet auch, unzählige Geschichten, die nach dieser langen Zeit besondere Erinnerungen hervorrufen. Vor allem bei denjenigen, die von Anfang an mit dabei sind. Darunter Zazu-Darsteller Joachim Benoit. So wie er, sei auch seine Rolle irgendwie gealtert, lachte er im Gespräch mit TAG24. Ein sehr prägender Moment in all den Jahren ist für den Schauspieler des witzigen Vogels tatsächlich die Premiere vor 25 Jahren gewesen. Hamburg Kultur & Leute Künstler hat "Steuerzahler Millionen gekostet"! Jetzt will er etwas zurückgeben "Man hat die Show damals ja auch zum ersten Mal in eine Fremdsprache übersetzt. Das war eine Herausforderung, vor allem für eine komödiantische Rolle wie Zazu. Die Witze, der Zynismus, das muss auch im Deutschen dann sitzen. Da konnte ich mich aktiv einbringen. Das war eine schöne Erfahrung." Neben ihm hält ebenso Nicola Joseph seit der Entstehung des Erfolgsmusicals die Strippen zusammen. Die Stage Entertainment Abteilungsleiterin hat die deutsche Version des "Lion King"-Musicals mit aufgebaut - und das unmittelbar nach dem Abschluss des Studiums: "Ich wollte eigentlich nur ein Jahr bleiben." Der für sie emotionalste Moment der gesamten Reise ist eine besondere Vorführung für syrische Geflüchtete gewesen. Dieser Abend hat in ihren Augen genau das gezeigt, was die Geschichte und das Musical "Der König der Löwen" so zeitlos und besonders macht. "Die meisten haben die Texte gar nicht verstanden, aber sie sind so mitgegangen. Jeder einzelne Auftritt wurde beklatscht. Darsteller auf der Bühne waren so ergriffen, dass ihnen teilweise die Tränen gekommen sind." Die Musik sowie die Geschichte sind einfach generationsübergreifend und lassen Raum, sich im Laufe der Show zumindest ein Stück weit mit irgendeiner Szene, irgendeinem Charakter zu identifizieren, sind sich die Verantwortlichen einig.

Das neue "Lustige Taschenbuch" lässt zwei Disney-Welten verschmelzen. Die Geschichte erzählt von Donald Duck und seinen Neffen, die das Erfolgsmusical "Der König der Löwen" in Hamburg besuchen. © Alice Nägle/TAG24

Intensive Zusammenarbeit zwischen Verlag, Disney und Stage Entertainment