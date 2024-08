Penny von "The Big Bang Theory" hat sich verlobt - Es ist nicht Leonard Hofstadter!

Schauspielerin Kaley Cuoco (38, r.) und ihr Partner Tom Pelphrey (42) gehen den nächsten Schritt. (Archivbild) © Richard Shotwell/Invision via AP/dpa

Am Mittwoch präsentierte die 38-Jährige ihren funkelnden Klunker am Ringfinger in einer Instagram-Story und schrieb dazu: "Was das Leben für ein wildes und wunderschönes Abenteuer sein kann. Ich bin dankbar für jede Straße, die mich direkt zu dir geführt hat."

Damit meinte sie natürlich ihren Verlobten und künftigen Ehemann, den Schauspieler Tom Pelphrey (42), mit dem sie seit 2022 in einer Beziehung ist.

Am vergangenen Wochenende ging der "Ozark"-Darsteller offenbar auf die Knie und hielt um ihre Hand an.

Bei so viel Romantik würde Sheldon Cooper in der beliebten TV-Serie sicherlich mit dem Kopf schütteln und die fesche Blondine nach einem Seufzer ("Penny, Penny, Penny...") darüber aufklären, dass die Straßen sie offensichtlich nicht direkt, sondern über Umwege zu ihrem neuen Liebesglück geführt hat.

Schließlich wäre es bereits Cuocos dritte Hochzeit: Zwischen 2013 und 2016 war sie mit dem Tennisspieler Ryan Sweeting (37) verheiratet und von 2018 bis 2022 mit dem Springreiter Karl Cook (33). Im Zuge der Dreharbeiten von "The Big Bang Theory" war der Serien-Star sogar auch hinter der Kamera kurzzeitig mit Drehpartner Johnny Galecki (49) zusammen, der in der Show die Rolle von Leonard Hofstadter spielt - ihrem großen Verehrer und späteren TV-Ehemann.