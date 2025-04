Titanic-Ausstellung enthüllt: So unrealistisch ist diese berühmte Filmszene

Hamburg - Genau heute vor 113 Jahren ist in der Nacht auf den 15. April 1912 die "RMS Titanic" nach der Kollision mit einem Eisberg untergegangen. An Bord 2200 Menschen, nur 712 von ihnen überlebten. Ein Unglück, das bis heute die Menschheit fasziniert – nicht zuletzt durch den gleichnamigen Kinofilm von James Cameron (70). Viele Szenen spielen allerdings fernab der damaligen Realität, wie die Ausstellung "Titanic – Eine immersive Reise" zeigt.

Malte Fiebing-Petersen, Vorsitzender des "Deutschen Titanic-Vereins 1997", steht im Frack am Bug der Titanic. Vor 30 Jahren entfachte seine Begeisterung für die Geschichte des Schiffes bei einer Ausstellung in Hamburg: "Da war ich noch ein kleiner Junge." © Tag24/Madita Eggers

Bereits seit Anfang Februar können Besuchende in Köln die Reise des einst größten Passagierschiffs erleben – nun eröffnet am Donnerstag auch in Hamburg ein zweiter Standort der größten Titanic-Ausstellung, die laut Geschäftsführer Oliver Foster jemals auf europäischem Boden gebaut wurde.

In einer extra dafür angefertigten Expo-Halle am Rathausmarkt soll die Geschichte der Titanic mit 360-Grad-Projektionen, detailgetreuen Rekonstruktionen und 300 Original-Artefakten auf eine "ganz neue Art" erlebbar gemacht werden.

"Die Ausstellung erzählt die wahre Geschichte der Titanic – würdevoll und ergreifend. Sie ist keine reine Spaßveranstaltung, sondern soll die Menschen emotional berühren. Wenn das gelingt, haben wir alles richtig gemacht", so Malte Fiebing-Petersen (40) gegenüber TAG24.



Als Vorsitzender des "Deutschen Titanic-Vereins 1997" hat der Experte die Ausstellung aus wissenschaftlicher Sicht begleitet. "Wir präsentieren hier die aktuellsten Erkenntnisse der Titanic-Forschung!" Dabei geht es auch darum, mit jenen Mythen aufzuräumen, die sich seit dem Untergang 1912 und auch dem Kinofilm tief in den Köpfen der Menschen verankert haben.

Zum Beispiel können Jack und Rose in der berühmten "Ich fliege"-Szene gar nicht am Bug gestanden haben: "Das oberste Deck war Sperrzone für alle Passagiere, egal aus welcher Klasse", weiß Fiebing-Petersen.

Vermutlich wären sich die beiden aufgrund des an Bord geltenden amerikanischen Seuchenschutzgesetzes nicht einmal begegnet. Dieses untersagte die Begegnungen zwischen der ersten und der dritten Klasse. Und auch die viel diskutierte Tür am Ende des Films ist eigentlich ein Trümmerteil der Wandvertäfelung, das James Cameron 1994 bei einer Ausstellung in Kanada gesehen hat.