"Besseresser" herausgefordert: Schafft es Sebastian, diese DDR-Spezialität zu kopieren?

Mainz/Zeitz - TV-Koch und Lebensmittelentwickler Sebastian Lege (45) versucht regelmäßig als "Besseresser" im ZDF bekannte Produkte zu analysieren und diese nachzumachen. Jetzt wagte er sich an eine DDR-Spezialität, die auch heute noch in den Regalen steht.

Cornflakes und Schokolade: Der Lebensmittelentwickler glaubte, den Zutaten der Knusperflocken auf der Spur zu sein. © Screenshot/Youtube/ZDFbesseresser

Die Knusperflocken des Herstellers Zetti aus Zeitz (Sachsen-Anhalt) gibt es immer noch.

Die kleinen süßen Flocken haben dabei in den vergangenen Jahren zusätzlich in den alten Bundesländern an Bekanntheit gewonnen.

Ursprünglich wurden sie in der Mangelwirtschaft der DDR aus geraspeltem Knäckebrot und Schokolade hergestellt, um den "Choco Crossies" aus dem Westen Konkurrenz zu machen.

Jetzt wagte sich der ZDF-Koch in einem neuen YouTube-Video an die "Schoko-Ossis" und scheiterte beim Nachmachen ausgerechnet an einer der Hauptzutaten.

Dabei war er sich von Anfang an sicher, schnell alle Zutaten und Inhaltsstoffe erkannt zu haben.