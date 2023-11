25 Jahre "Galileo": Schon mal ans Aufhören gedacht, Aiman Abdallah?

Im TAG24-Interview blickt der Galileo-Moderator Aiman Abdallah auf das letzte Vierteljahrhundert zurück und stellt sich den Kritikern des Wissensmagazins.

Von Nadine Steinmann

München - Kaum zu glauben: Am 30. November vor 25 Jahren flimmerte für 17 Minuten erstmals "Galileo" über die deutschen TV-Bildschirme. Schon damals stand Aiman Abdallah (58) vor der Kamera. Im TAG24-Interview blickt der Moderator auf das letzte Vierteljahrhundert zurück und stellt sich den Kritikern des Wissensmagazins.

Die drei Moderatoren Stefan Gödde (47), Funda Vanroy (46) und Aiman Abdallah (58) freuen sich auf das große Jubiläum von "Galileo". © ProSieben/Frank Zauritz TAG24: 25 Jahre Galileo! Was für ein Jubiläum. Wie fühlt es sich an, von der ersten Sekunde an dabei gewesen zu sein?

Aiman Abdallah: Es fühlt sich richtig gut an und erfüllt mich mit großer Freude und Stolz. Galileo ist ein großartiges Format - eine einzigartige Marke im deutschen Fernsehen. Ich bin sehr dankbar, dass ich diesen Weg mit der Sendung und einem sehr kreativen und leidenschaftlichen Team gehen durfte und darf. TAG24: Gab es mal Momente, in denen Sie ans Aufhören gedacht haben? TV & Shows Bezahlsender Sky am Abgrund? Kult-Kommentator geht auf Bosse los Abdallah: Ganz ehrlich: nein. Ich habe in diesen 25 Jahren so viele weitere Formate rund um den Galileo-Kosmos machen dürfen, sodass es immer spannend war. Zudem hat sich Galileo in den über zwanzig Jahren immer verändert und ich konnte somit immer neue Herausforderungen angehen. Das hat für Abwechslung gesorgt und mich weiter inspiriert.

Wäre Abdallah lieber weiter auf Reisen mit dem Filmteam?

Für die Spezialausgaben des Wissensmagazins hat Abdallah einiges ausprobiert, unter anderem hob er 2003 mit Luftballons ab. © ProSieben TAG24: Was war ihr persönliches Highlight? Abdallah: Eines meiner Highlights ist, dass wir aus einer Fernsehsendung eine Marke geschaffen haben. Eine wichtige Säule für unseren Sender, der - als wir an den Start gegangen sind - als der "Serien- und Filmsender" bekannt war. Wir haben tägliches Wissensfernsehen in der deutschen TV-Landschaft etabliert und sind dann sogar noch einen Schritt weiter gegangen und haben es geschafft, unsere Wissenssendung mit zusätzlichen Spezialsendungen und Format-Ablegern in die Primetime zu bringen. TAG24: Die Reporter von "Galileo" reisen um die ganze Welt für ihre Beiträge. Würden Sie manchmal auch lieber die Koffer packen, statt im Studio zu stehen? TV & Shows Letzte "Wetten, dass..?"-Ausgabe: Gottschalks große Show-Bilanz Abdallah: Ich bin viele Jahre rund um die Welt gereist, um für Galileo, Galileo-Spezial und Galileo-Mystery Themen mit "nach Hause" zu bringen. Ich freue mich, dass wir jetzt einen großen Pool an kompetenten Reportern haben, die die ganze Welt bereisen. Und mir gefällt es sehr gut, dass dann all diese "Fäden" bei mir im Studio zusammenlaufen und ich dann mit unseren Zuschauern in einen "Dialog" treten kann.

Wie lange will Abdallah die Sendung noch machen?