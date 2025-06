"3nach9": Diese Promis sind heute Abend zu Gast in der Sendung

Bremen - Welches Geheimnis können sie den Promis entlocken? Am Freitagabend (22 Uhr) empfangen die Moderatoren Judith Rakers (49) und Giovanni di Lorenzo (66) in der Radio-Bremen-Talkshow " 3nach9 " zahlreiche prominente Gäste.

Jüngst geriet Lauterbach in den Fokus, als er als Unterstützer der CDU massiv gegen das deutsche Bildungssystem wetterte. Er gründete selbst eine Bildungsplattform. Welche Absicht dahinter steckt und wie oft er aktuell zu seiner Leidenschaft, dem Klavierspiel, kommt, berichtet er bei "3nach9".

Denn ab Mitte der 1970er ist er auf den deutschen TV-Geräten in der Fahndungssendung "Aktenzeichen XY… ungelöst" zu sehen, ehe ihm mit seiner Rolle in Doris Dörries Komödie "Männer" vor exakt 40 Jahren der Durchbruch gelang. Die Liste seiner Filme ist genauso lang, wie die seiner Erfolge.

Bevor es den gebürtigen Kölner jedoch vor die Film- und Fernsehkameras zog, machte der mittlerweile 72-Jährige eine Ausbildung zum Gas- und Wasserinstallateur. Sein Vater führte ein entsprechendes Sanitärunternehmen, in die Fußstapfen trat er jedoch nie.

Zu den weiteren Gästen gehören unter anderem Fußball-Trainer Winfried Schäfer (75, l) und Komiker Ralf Schmitz (50). © Fotomontage: Farshid-Motahari Bina/dpa, Ursula Düren/dpa

Schauspielerin Gisa Flake (39) und ihr Kollege und Ehemann Knud Riepen (44), die sich bei Dreharbeiten kennengelernt haben, verraten, was sie an ihrem Urlaubsziel England so mögen und wann sie sich gegenseitig auf die Nerven gehen.

Fußball-Trainer Winfried Schäfer (75), der sich sowohl national und international einen Namen machte und als Weltenbummler unglaubliche Erlebnisse in Thailand, Jamaika und im Iran erlebte.

Wirtschaftswissenschaftlerin Monika Schnitzer (63), die 2022 als erste Frau der Geschichte zur Vorsitzenden des Sachverständigenrates für Wirtschaft gewählt wurde und darüber spricht, wie lange die Deutschen künftig noch arbeiten müssen.

Komiker Ralf Schmitz (50), der für die neue Staffel von "LOL: Last One Laughing" sechs Stunden nicht lachen durfte und erzählt, warum ihm Menschen, die keine Katzen mögen, suspekt sind.

Ärztin und Autorin Eva Mirasol (43), die in ihrem ersten Roman über die Arbeit in der Ambulanz eines Klinikums berichtet und erklärt, wie man mit dem permanenten Ausnahmezustand in einer ambulanten Notaufnahme zurechtkommt.

Die Talkshow "3nach9" startet am Freitagabend um 22 Uhr im NDR. Wer die Sendung verpasst, hat später in der ARD-Mediathek die Chance, sie sich dort nachträglich anzuschauen.