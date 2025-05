"3nach9": Sarah Connor spricht über Hass im Netz - "AfD-Wähler sehr kreativ"

Alles in Kürze

Sängerin Sarah Connor (44) schlägt im Netz der Hass entgegen, weil sie sich immer wieder klar gegen die AfD positioniert. © Christoph Soeder/dpa

Diesen präsentierte die 44-Jährige am Freitagabend in der Radio-Bremen-Talkshow "3nach9". Inhaltlich richtet er sich gegen den Hass, der ihr in den sozialen Medien entgegenschlägt. Denn nach nunmehr 25 Jahren im Business hatte sie die Schnauze voll.

"Früher gab es Zeitungen, da konntest du dich entscheiden, die nicht zu lesen. Aber heute hat jeder sein Handy dabei, du bist auf Social Media", erklärte Connor. "Die Art und Weise, wie da ganz anonym so Gedankenrotz über einen gekippt wird von gar keinen richtigen Menschen, sondern irgendwelchen Gestalten, das hat mich genervt."

Laut ihr seien vor allem die AfD-Wähler da sehr kreativ, denn die Sängerin hat sich in der Vergangenheit immer wieder klar gegen die Rechtsaußenpartei positioniert. Mit entsprechenden Hass-Kommentaren kann sie mittlerweile umgehen. "Ich habe eine hohe Resilienz, eine sehr dicke Haut."

Und die brachte sie auf eine Idee. Für ihren neuen Song schaute sie sich einfach die Kommentare auf ihrem TikTok-Profil an, schrieb sie auf und schwups, war der Text fertig.