"Aktenzeichen XY ... Ungelöst": Raub mit Todesfolge

Sankt Peter-Ording - Im Januar wurde ein Ehepaar in Sankt Peter-Ording überfallen. Der 99-jährige Mann kam in der Folge ums Leben. Nun erhofft sich die Polizei Zeugenhinweise mithilfe der ZDF-Sendung " Aktenzeichen XY ... Ungelöst ".

Unter anderem wurde diese Kette gestohlen. Es wird vermutet, dass es sich dabei um ein Einzelstück handelt. © Polizeidirektion Flensburg

Nach Angaben der Polizei schlugen die Täter am 11. Januar gegen 19 Uhr in der Straße Am Sportplatz zu. Vor dem Überfall sei der 99-Jährige fit und wehrhaft gewesen. An den Folgen des Angriffs verstarb er jedoch noch am Tatort.

Seine 79-jährige Ehefrau wurde in ein Krankenhaus gebracht, sei pflegebedürftig und könne weiterhin nicht in ihr Haus zurückkehren.

Die Täter raubten laut Polizei unter anderem eine Goldkette mit einem Pharao-Ramses-Anhänger. Vermutlich ein Einzelstück.

Am Tatort wurde den Angaben nach eine Revolvertrommel einer Gas-Schreckschusswaffe der Marke Umarex Modell Reck 343 gefunden, die sie vermutlich dort zurückließen.

Bei einem vorherigen Einbruch in das Haus in der Nacht zum 5. Januar seien etwa 50 Rubinsplitter aus einer kleinen Pillendose, eine größere Menge Kleingeld aus einer Bonboniere und zwei Flaschen Wein entwendet worden.

Die ermittelnde Mordkommission geht davon aus, dass beide Taten miteinander in Zusammenhang stehen, und sucht nun mit der Sendung "Aktenzeichen XY ... Ungelöst" nach Zeugen und Hinweisgebern.