Ehepaar erlebt böse Überraschung im eigenen Haus, dann geht alles ganz schnell

Köln - Bei " Aktenzeichen XY… Ungelöst " wird am Mittwoch (26. März) unter anderem auch ein Fall aus Köln vorgestellt, bei dem ein betagtes Ehepaar (74, 72) in der eigenen Wohnung überfallen und ausgeraubt wurde. Die Ermittler hoffen auf neue Hinweise - und darauf, endlich die Täter zu fassen.

Die Kölner Polizei fahndet nach zwei mutmaßlichen Einbrechern und hofft auf Zeugenhinweise. © Polizei Köln

Der 74-Jährige und seine 72-jährige Ehefrau aus Köln-Westhoven waren am 17. Mai 2024, einem Freitagmorgen, zurück in ihr Haus an der Rheinaustraße gekehrt, als die beiden in ihren eigenen vier Wänden auf eine böse Überraschung stießen.

Nach Polizeiangaben hatte das Ehepaar zwei maskierte Einbrecher überrascht, die sich gegen 9.30 Uhr über die Balkontür des Einfamilienhauses Zugang verschafft hatten und nun dabei waren, sämtliche Schränke zu durchwühlen.

Als die Täter das Ehepaar erblickten, handelten sie sofort und überwältigten nach ersten Ermittlungen erst die 72-Jährige und anschließend auch ihren zu Hilfe eilenden Ehemann. Beide standen demnach unter Schock. "Anschließend verlangten die mit einem Brecheisen bewaffneten Männer, den Tresor zu öffnen und Schmuck sowie Bargeld zu übergeben", schilderte ein Polizeisprecher.

Wie Zeugen später gegenüber den Ermittlern erklärten, sollen die Einbrecher im Anschluss in einen silbernen Ford Focus mit Bochumer Städte-Kennung und in einen weißen BMW 2er Gran Tourer gestiegen sein und sich samt ihrer Beute aus dem Staub gemacht haben.

Bis heute konnten die Täter nicht identifiziert werden.