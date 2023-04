Krefelderin verschwand spurlos: Jetzt kommt der mysteriöse Fall ins TV

Margarete G. (74) verschwand am 16. Januar - seither fehlt von ihr jede Spur. © Polizei Krefeld

In einer Mitteilung berichtete die Polizei am Dienstag von dem mysteriösen Vermissten-Fall aus dem nordrhein-westfälischen Krefeld, der am morgigen Mittwochabend (12. April) um 20.15 Uhr in der ZDF-Sendung "Aktenzeichen XY ... Ungelöst" vorgestellt wird.

Demnach war die 74-Jährige am 16. Januar 2023 zuletzt im Krefelder Stadtgebiet gesehen worden, ehe sie ohne jede Spur verschwand. "Ihr Auto und ihr Fahrrad standen bei ihr zu Hause", schilderte ein Polizeisprecher, woraufhin eine umfangreiche Suche nach der Frau begann.

Nachdem Margarete G. jedoch bis heute nicht gefunden werden konnte und alle Ermittlungsansätze der Polizei ausgeschöpft wurden, hoffen die Beamten mithilfe der ZDF-Sendung nun auf neue Hinweise.

In ihrer Vergangenheit hatte die "zeitlich und örtlich gut orientierte" Krefelderin sich in zwei Klöstern aufgehalten, wie die Ermittler erklärten. Dort sei sie diesmal aber nicht angetroffen worden.