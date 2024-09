Rentner zu Hause brutal überfallen und getötet: "Aktenzeichen XY" sucht Verdächtige

Pulheim - Mehr als ein Jahr nach einem tödlichen Überfall auf einen 85-Jährigen in Pulheim bei Köln sucht die Polizei zwei weitere Tatverdächtige.

Der Fall wird am kommenden Mittwoch in der ZDF-Sendung "Aktenzeichen XY … ungelöst" ausgestrahlt. © Sina Schuldt/dpa

Ihre Komplizen waren kurz nach der Tat in Osnabrück festgenommen und in diesem Sommer bereits zu langen Haftstrafen verurteilt worden. Zwei weitere Männer im Alter von 26 und 28 Jahren seien flüchtig, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft nun mit.

Die Ermittler hoffen ihnen jetzt durch die Veröffentlichung von Fahndungsfotos auf die Spur zu kommen. So wird der Fall am kommenden Mittwoch (2. Oktober) in der ZDF-Sendung "Aktenzeichen XY … ungelöst" ausgestrahlt.

Insgesamt sollen vier Beschuldigte am 7. September 2023 einen 85 Jahre alten Rentner in seinem Haus brutal überfallen und dabei getötet haben.

Im Prozess gegen die beiden Komplizen vor dem Landgericht Köln hatte sich die große Brutalität des Vorgehens gezeigt: So war der Rentner mit Klebeband gefesselt und immer wieder geschlagen worden, weil er den Tresor öffnen sollte.

Stumpfe Gewalt gegen den Hals hatte ihm schließlich das Zungenbein gebrochen - eine Verletzung an der er gestorben sei.