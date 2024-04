Täter schlagen mit Holzlatte auf wehrlose Obdachlose ein: Kölner Polizei geht ins TV

Köln - Sie schlugen buchstäblich mitten in der Nacht zu: Nach einem brutalen Überfall auf eine obdachlose Frau (46) in Köln stellen die Ermittler den ungelösten Fall nun bei " Aktenzeichen XY...ungelöst " vor. Die 46-Jährige erlitt damals schwerste Verletzungen.

Die Wohnungslose war vor der Attacke aus einem Bus ausgestiegen und hatte sich an einem Kiosk etwas zu essen gekauft, wobei sie ins Visier ihrer Peiniger geriet, die ihr folgten und sie schließlich angriffen.

Wie die Kölner Polizei in einer Mitteilung informierte, wird der Fall am morgigen Mittwoch um 20.15 Uhr in der ZDF-Sendung vorgestellt, nachdem die wehrlose Frau in der Nacht zum 29. August 2022 brutal von zwei Tätern attackiert worden war.

Bei der bislang unbekannten Zeugin könnte es sich um eine Angehörige des Täters (r.) handeln. © Bildmontage: Polizei Köln

Bei der anschließenden Überprüfung einer Überwachungskamera, die den Angriff auf die 46-Jährige allerdings nicht festgehalten hatte, erhielten die Ermittler einen anderen Hinweis: So sei auf den Aufnahmen zu sehen gewesen, dass einer der Täter - bekleidet mit einer roten Adidas-Jacke - zuvor gegen 0.50 Uhr nahe dem späteren Tatort an der Stadtbahnhaltestelle Longericher Straße in eine lautstarke Auseinandersetzung mit einer anderen Frau verwickelt gewesen war.

Bei der Unbekannten könnte es sich um eine Angehörige des Täters handeln, erklärte die Polizei.

Kriminalhauptkommissar Tom Dietz vom Kölner Kriminalkommissariat 14 wird den Fall am Mittwochabend als Studiogast bei "Aktenzeichen XY...Ungelöst" vortragen und hofft auf neue Hinweise aus der Bevölkerung.

Wer die Räuber oder die unbekannte Zeugin erkennt oder anderweitige Angaben zu dem Fall machen kann, wird dringend gebeten, sich unter der Telefonnummer 0221/2290 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de an die Ermittler zu wenden.