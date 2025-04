Zehn Hinweise auf Doppelmord nach "Aktenzeichen XY"

Essen - Mehr als 26 Jahre nach einem ungeklärten Doppelmord in Essen war der Fall Thema bei der ZDF-Fahndungssendung " Aktenzeichen XY… Ungelöst ".

Rudi Cerne (66) moderiert seit 2002 die ZDF-Sendung "Aktenzeichen XY… Ungelöst". © Sina Schuldt/dpa

Dabei hätten sich zehn neue Hinweise ergeben, die nun ausgewertet würden, sagte ein Polizeisprecher am Donnerstag. Einige seien durchaus vielversprechend und könnten zu neuen Ermittlungsansätzen führen.

Die damals 20 und 24 Jahre alten Männer Alban M. und Artan B. waren am 7. Januar 1999 nachts im Essener Stadtteil Schonnebeck von mehreren Kugeln tödlich getroffen worden.

Zeugen hatten laut Polizei Verdächtige mit einem roten Auto vom Tatort fliehen sehen. Trotz intensiver Ermittlungen hatte die Polizei das Verbrechen bisher nicht klären können.

Wie das ZDF berichtete, gehörten die beiden Männer nach Erkenntnissen der Polizei einer Gruppe an, die sich durch den Handel mit Drogen finanziert haben soll. "Die genauen Abläufe in dieser Nacht sind bis heute ein Rätsel", hieß es in der Mitteilung.

Fest stehe: Die beiden späteren Opfer seien zu einem Treffen gefahren – "doch mit wem, ist unklar". Kurz darauf gegen 23.10 Uhr seien sie erschossen worden.