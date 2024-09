Zeuge entdeckt toten Säugling am Rheinufer: Jetzt leitet Polizei neue Ermittlungen ein

Wie die Beamten schilderten, hatte ein Spaziergänger am 10. Dezember 1987, einem Donnerstag, an der NATO-Rampe am Bonner Fritz-Schroeder-Ufer zwischen Wachsbleiche und Rosental eine schwarze Stofftasche gefunden, die unmittelbar an der Wasserlinie des Rheins abgestellt worden war.

Claudia Wilbert (†17) wurde im Jahr 1979 tot an einem Wanderparkplatz bei Bad Münstereifel-Scheuren entdeckt. © Polizei Bonn

Auch an einem Wanderparkplatz bei Bad Münstereifel-Scheuren machten Spaziergänger am 30. März 1979 eine traurige Entdeckung, als sie dort die Leiche der 17-jährigen Claudia Wilbert entdeckten.

Nach Angaben der Ermittler war die Jugendliche zuletzt am Abend des 28. März 1979 gegen 22.10 Uhr am Stadtpark in Rheinbach gesehen worden. Zeugen beobachteten damals, wie Wilbert zu einem bislang unbekannten jungen Mann in einen Wagen mit heller Lackierung stieg.

Brisant: Nur etwa 30 Minuten, bevor die 17-Jährige zu dem Mann ins Auto gestiegen war, wurde eine Mitschülerin, die sich an der gleichen Stelle in Rheinbach aufgehalten hatte, von einem Autofahrer belästigt, der ebenfalls in einem hellen Wagen gesessen hatte.

"Zeugen identifizierten das Fahrzeug als einen Renault 6 oder ein vergleichbares Modell (Peugeot 104, VW Golf, Opel Kadett)", erklärten die Ermittler. Es sei davon auszugehen, dass es sich um das gleiche Fahrzeug handelt, in das die Geschädigte eingestiegen war.