Alles was zählt: Beziehung von Ben und Gabriella wird öffentlich - mit schlimmen Folgen für die Steinkamps

Alles was zählt (AWZ) bei RTL: Jan Kösters Erkrankung wird schlimmer während der Steinkamp-Clan mit Inzest-Vorwürfen konfrontiert wird.

Von Jonas Reihl

Essen - In der neuen Woche wartet ganz schön viel Drama auf den "Alles was zählt"-Cast: Jans Erkrankung wird immer schlimmer, genau wie Imanis Verzweiflung. Derweil muss sich der Steinkamp-Clan mit heftigen Vorwürfen auseinandersetzen und Lennox bekommt ungebetenen Besuch.

ACHTUNG, SPOILER!

"Alles was zählt": Jan Köster kämpft mit Auswirkungen des Tumors

Die Symptome von Jans (Daniel Noah, 38) Hirntumor werden immer schlimmer - genauso wie die Sorgen seiner Freundin Imani (Féréba Koné, 35). © RTL / Julia Feldhagen Der inoperable Hirntumor hat Jan (gespielt von Daniel Noah, 38) und seine Partnerin Imani (Féréba Koné, 35) weiterhin fest im Griff. Zwar versucht das Paar weiterhin, die Zeit, die ihnen noch bleibt, gemeinsam zu genießen und ihre Liebe zu leben. Doch ein neues Symptom der Krankheit überschattet die Ereignisse: Durch den Tumor leidet Jan an zunehmender Orientierungslosigkeit und weiß oft nicht, wo er ist. Zu allem Überfluss entwickelt er Panikattacken, die ihm den Atem rauben. Alles was zählt (AWZ) Alles was zählt: Peggy erwischt Partner beim Sex - und wird niedergeschlagen Imani ist daher besorgt und traurig. Simone Steinkamp (Tatjana Clasing, 61) gibt ihr wieder Hoffnung und rät: "Halten Sie sich an die glücklichen, die schönen Momente."

Simone hat einen guten Rat für Imani parat. © RTL / Julia Feldhagen

AWZ: Inzest-Vorwürfe gegen Familie Steinkamp!

Ben (Jörg Rohde, 41) und Gabriella (Bianca Hein, 50) waren zu unvorsichtig: Ein Paparazzo erwischte die beiden Turteltauben in flagranti. © RTL / Julia Feldhagen Seit einigen Wochen führen Ben (Jörg Rohde, 41) und Gabriella (Bianca Hein, 50) eine heimliche Beziehung. Brisant: Die beiden Turteltauben sind Stiefgeschwister - Ben ist der Sohn von Richard Steinkamp (Silvan-Pierre Leirich, 64), Gabriella die Tochter von Simone. Während die Beziehung für die beiden kein Problem ist - sie sind schließlich nicht blutsverwandt -, wittert die Boulevard-Presse die große Chance und titelt: "Inzest in der Steinkamp-Villa". Alles was zählt (AWZ) "Let’s Dance"-Urgestein feiert Comeback bei "Alles was zählt" Angesichts der Schlagzeile entsteht Panik bei der Familie - schließlich kann von Inzest eigentlich gar keine Rede sein.

Hanna (Victoria Schalow, 41, r.) steht ihrer Freundin Peggy (Nadine Arents, 43) auch in schwierigen Situationen bei. © RTL / Julia Feldhagen

AWZ: Olaf Becker lauert Lennox auf