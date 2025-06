13.06.2025 13:53 "Alles was zählt"-Star Ania Niedieck erinnert sich an ihre größten Fashion-Fails

In ihren 15 Jahren am "Alles was zählt"-Set ist Schauspielerin Ania Niedieck schon in so manches modisches Fettnäpfchen getreten.

Von Jonas Reihl

Köln - Seit über 15 Jahren begeistert Schauspielerin Ania Niedieck (41) die Fans von "Alles was zählt" in ihrer Rolle als Isabelle Reichenbach. Angesichts der langen Zeit ist es kein Wunder, dass die 41-Jährige schon in so manches modisches Fettnäpfchen getreten ist. Alles in Kürze Ania Niedieck erinnert sich an ihre größten Fashion-Fails

Schauspielerin spielt seit 15 Jahren in 'Alles was zählt'

Ihre Rolle Isabelle mag es sexy und auffällig

Ania hat auch Outfits gefallen, wie ihre vier Hochzeiten

Die Schauspielerin findet Brautkleider-Shopping toll Mehr anzeigen Als Isabelle Reichenbach gehört Schauspielerin Ania Niedieck (41) fest zum Inventar der RTL-Soap "Alles was zählt". © RTL / Julia Feldhagen Während sich Ania privat eher sportlich-schick kleidet und gerne zu Oversized-Teilen greift, hat ihre "AWZ"-Rolle ganz andere Vorlieben. "Isabelle mag es sexy, figurbetont, eng, auffällige Prints und High Heels", erklärt die Schauspielerin in einem Video auf dem offiziellen Instagram-Kanal der Dailysoap. Dementsprechend verwundert es kaum, dass Ania schon den einen oder anderen Mode-Fail hinter sich hat. Alles was zählt (AWZ) Schauspieldebüt: Anna-Carina Woitschack hat Lust auf mehr Rückblickend erinnere sie sich nämlich an etliche Kleidungsstücke, die damals total angesagt und schick waren, bei denen sie sich heute aber nur denke: 'Oh Mann, was habe ich da angehabt!', verrät die zweifache Mutter. Das war für Ania Niedieck der Jackpot bei "Alles was zählt" Dennoch habe es während ihrer Zeit am TV-Set auch immer wieder Outfits gegeben, die auch Ania gefallen hätten. Insbesondere ihre vier Hochzeiten in der Serienhandlung seien ihr dabei in bester Erinnerung geblieben, berichtet Ania. "Gibt es was Schöneres, als in einen Brautladen zu gehen mit seinen Freundinnen beziehungsweise mit guten Arbeitskolleginnen? Und das Ganze dann viermal, bevor man selbst überhaupt geheiratet hat - Jackpot!", resümiert die Rheinländerin.

