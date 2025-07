Alles was zählt: Daniela in Todesangst

Essen - Entführungs-Drama bei " Alles was zählt "! Daniela Ziegler wird in der kommenden Woche von zwei Unbekannten gekidnappt und gefangen gehalten. Derweil ist Maximilian von Altenburg wieder da. Und Vanessa Steinkamp wehrt sich gegen ihr Aus im St. Vinzenz.

Alles was zählt (AWZ)

Nathalie (Amrei Haardt, 35) ist davon wenig begeistert. Vor allem, weil er in jeder günstigen Situation versucht, sie über ihr Leben mit Sohn Diego auszufragen.

Maximilian (gespielt von Francisco Medina, 48) taucht wieder einmal in Essen auf.

Daniela wird von Branko Petrovic (l.) und seinem Komplizen gefangen gehalten. © RTL/Julia Feldhagen

Ohne Danielas (Berrit Arnold, 54) Wissen hat Henning (Stefan Bockelmann, 48) Dragan (Florian Thunemann, 44) angezeigt. Als Daniela dies erfährt, lässt sie die Anzeige bei der Polizei zurückziehen.

Die Eheleute geraten in Streit, und Daniela macht ihrem Ex eine klare Ansage. Sie wolle ihn nie wieder sehen.

Am Abend öffnet sie die Wohnungstür, wird von zwei maskierten Männern überfallen und gekidnappt. Gefesselt und in Todesangst kommt sie in einer leerstehenden Fabrikhalle wieder zu sich.

Daniela bemerkt, dass einer der Entführer Branko Petrovic (Baris Ar, 43) ist, Dragans Cousin. Ihr Ex schulde ihm noch Geld.