"AWZ"-Star Amrei Haardt geht in Pause: Das ist der süße Grund!

Köln - Freudige Nachrichten aus dem " Alles was zählt "-Cast! Amrei Haardt (33), die in der erfolgreichen RTL -Serie Nathalie von Altenburg verkörpert, erwartet ihr erstes Kind.

Während "AWZ"-Star Amrei Haardt (33) als Serienfigur "Nathalie von Altenburg" gerade eine Fehlgeburt zu verkraften hat, erwartet sie im Privatleben ihr erste Kind. © Montage: RTL / Julia Feldhagen

Seit 2019 spielt Amrei Haardt in der RTL-Vorabendserie mit. Während ihr Serienleben turbulent verläuft, verkündete der Kölner Fernsehsender nun süße Neuigkeiten aus dem Privatleben der 33-Jährigen.

Denn die Schauspielerin ist schwanger und erwartet mit ihrem Ehemann Chris das erste gemeinsame Kind.

Aus diesem Grund wird Amrei nun auch in die Babypause gehen. "Ich könnte glücklicher nicht sein über dieses Wunder und bin sehr dankbar. Die Vorfreude steigt jeden Tag", freut sich Amrei, die schon in verschiedenen Serien vor der Kamera stand. Zudem könne sie ihre "Gefühle gar nicht in Worten ausdrücken".

In der RTL-Erfolgsserie "Alles was zählt" kämpft die 33-Jährige derzeit als Nathalie von Altenburg mit den Folgen einer Fehlgeburt. Einfach war dies für Amrei nicht.

"Ich hatte mit vielen Ängsten zu kämpfen und hatte zum Glück ein tolles Umfeld, das mich immer wieder aus der Stimmung rausholen konnte. Trotzdem war oder ist mir die Geschichte auch sehr wichtig, weil ich weiß, dass es keine Selbstverständlichkeit ist, schwanger zu sein", so die gebürtige Kölnerin.

Ein Schicksal, wie ihre Serienfigur es durchmachen musste, möge sie sich "nicht vorstellen". Das würde ihr im Herzen wehtun.