"AWZ"-Star verlässt beliebte Daily Soap: Kehrt Jasmin Minz nie wieder zurück?

Köln - Jasmin Minz (31), die in der beliebten Daily Soap "Alles was zählt" Kim Steinkamp (geborene Bremer) spielt, wird bald nicht mehr in der RTL-Serie zu sehen sein. Der Grund: Die polnisch-deutsche Schauspielerin erwartet ihr zweites Kind und geht in Babypause. Doch kehrt sie vielleicht gar nicht mehr zurück?