Alles was zählt: Beziehung von Ben und Gabriella wird öffentlich - mit schlimmen Folgen für die Steinkamps
Essen - In der neuen Woche wartet ganz schön viel Drama auf den "Alles was zählt"-Cast: Jans Erkrankung wird immer schlimmer, genau wie Imanis Verzweiflung. Derweil muss sich der Steinkamp-Clan mit heftigen Vorwürfen auseinandersetzen und Lennox bekommt ungebetenen Besuch.
ACHTUNG, SPOILER!
"Alles was zählt": Jan Köster kämpft mit Auswirkungen des Tumors
Der inoperable Hirntumor hat Jan (gespielt von Daniel Noah, 38) und seine Partnerin Imani (Féréba Koné, 35) weiterhin fest im Griff.
Zwar versucht das Paar weiterhin, die Zeit, die ihnen noch bleibt, gemeinsam zu genießen und ihre Liebe zu leben.
Doch ein neues Symptom der Krankheit überschattet die Ereignisse: Durch den Tumor leidet Jan an zunehmender Orientierungslosigkeit und weiß oft nicht, wo er ist. Zu allem Überfluss entwickelt er Panikattacken, die ihm den Atem rauben.
Imani ist daher besorgt und traurig. Simone Steinkamp (Tatjana Clasing, 61) gibt ihr wieder Hoffnung und rät: "Halten Sie sich an die glücklichen, die schönen Momente."
AWZ: Inzest-Vorwürfe gegen Familie Steinkamp!
Seit einigen Wochen führen Ben (Jörg Rohde, 41) und Gabriella (Bianca Hein, 50) eine heimliche Beziehung.
Brisant: Die beiden Turteltauben sind Stiefgeschwister - Ben ist der Sohn von Richard Steinkamp (Silvan-Pierre Leirich, 64), Gabriella die Tochter von Simone.
Während die Beziehung für die beiden kein Problem ist - sie sind schließlich nicht blutsverwandt -, wittert die Boulevard-Presse die große Chance und titelt: "Inzest in der Steinkamp-Villa".
Angesichts der Schlagzeile entsteht Panik bei der Familie - schließlich kann von Inzest eigentlich gar keine Rede sein.
AWZ: Olaf Becker lauert Lennox auf
Peggys (Nadine Arents, 43) gewalttätiger Ex-Freund Olaf (Markus Hammer, 48) taucht plötzlich auf und lauert ihrem Sohn Lennox (Leif Lunburg, 24) vor dem Steinkamp-Zentrum auf.
"Du sagst mir jetzt sofort, wo deine Mutter ist", fordert er von den Blondschopf, wird aber mit einem herzhaften "Verp*** dich!" in seine Schranken gewiesen.
Trotzdem weiß Olaf genau, wie er Lennox verunsichern kann. Er habe einen neuen Boxer, der viel stärker sei als Peggys Sohn und werde ihn bei der Essener Stadtmeisterschaft auf den Boden der Tatsachen zurückholen, provoziert er Lennox.
Als die nur wenige Meter entfernt stehende Peggy die Situation bemerkt, will sie einschreiten, wird aber in letzter Sekunde von Hanna (Victoria Schalow, 41) gestoppt.
Anders sieht es bei Ex-Knacki Dragan (Florian Thunemann, 45) aus. Als er sieht, wie Olaf Lennox provoziert, geht er dazwischen und fordert: "Mach das du wegkommst, sofort!"Wie es weitergeht, gibt es in den nächsten Tagen bei "Alles was zählt" (AWZ), immer montags bis freitags ab 19.05 Uhr, bei RTL oder schon jetzt auf Abruf bei RTL+ zu sehen.
Titelfoto: Bildmontage: RTL / Julia Feldhagen (2)