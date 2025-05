Schauspieldebüt: Anna-Carina Woitschack hat Lust auf mehr

Köln - Sie ist Sängerin, Moderatorin, Dschungelcamp -Überlebende und nun auch Schauspielerin: Anna-Carina Woitschack (32) hat in der Daily Soap " Alles was zählt " (AWZ) eine Gastrolle ergattert - und Blut geleckt!

Am meisten habe es Woitschak (32) Spaß gemacht, in eine andere Rolle zu schlüpfen und "mal nicht Anna-Carina zu sein". © RTL

Zunächst sei Woitschack von der Anfrage total überrascht gewesen. "Ich hätte damit gar nicht gerechnet, aber hab mich riesig gefreut. Ich liebe neue Herausforderungen und hab sofort gedacht: Warum nicht?", erklärt sie im TAG24-Interview.

In der 4700. Episode der RTL-Serie übernimmt die Tochter von Puppenspielerin Antonie Woitschack - die übrigens als Erstes vom Engagement ihrer Tochter erfahren durfte - die Rolle der Mode-Vloggerin Vivienne.

Trotz ihrer Bühnenerfahrungen war die Ex-Frau von Stefan Mross (49) am ersten Drehtag richtig aufgeregt. "Es ist eben noch mal was ganz anderes als Musik oder Moderation. Man steht in einem komplett neuen Umfeld - und natürlich hab ich anfangs mal einen Einsatz verpasst oder eine Textzeile vertauscht", erinnert sich die Sängerin.

Doch das AWZ-Team sei super lieb gewesen und habe ihr schnell die Nervosität genommen.