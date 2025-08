Alles was zählt: Nur wenige Stunden dazwischen! Milan hat Sex mit zwei Frauen

Charlie und Deniz kommen sich näher. © RTL

Milan (gespielt von Vitali Huk, 27) beobachtet Charlie (Shaolyn Fernandez, 28) und Deniz (Igor Dolgatschew, 41) beim "Training" im Steinkamp-Pool. Bei den Hebefiguren kommen sich seine Freundin und der gemeinsame Trainer sehr nahe, alles wirkt sehr innig.

Mit Tränen in den Augen gönnt sich Milan einen Drink im Prunkwerk. Dort läuft ihm seine Ex Lara (Darya Birnstiel, 30) über den Weg, die direkt anfängt zu sticheln: "Hat deine Neue erkannt, dass du nur Herzchen in den Augen hast, wenn du in den Spiegel schaust?"

Er wisse, wo er sie findet, wenn er Spaß möchte. Und tatsächlich kommt es zum Sex mit der Ex.

Charlie gibt Milan am nächsten Morgen das Gefühl, dass alles in Ordnung zwischen ihnen ist. Sie haben "Versöhnungssex". Dann entdeckt er aber ein Unterhöschen, das nicht seiner Freundin gehört. Er unternimmt alles, um es unauffällig vor Charlie zu verstecken. Der Slip ist von Lara, die ihn bei ihm versteckt hatte, damit ihre Nebenbuhlerin ihn findet.

Die Unterwäsche übergibt er seiner Verflossenen wenig später - unter den Augen des völlig verdutzten Deniz. Der behält das Geheimnis für sich. Auch ohne dieses Wissen will Charlie mit Milan Schluss machen.