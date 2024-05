"Sendung mit der Maus" wieder mit besonderer Aktion für Kinder

Kinder können am 3. Oktober beim "Türöffner-Tag" wieder über die Schultern schauen. © Peter Gercke/dpa-Zentralbild/dpa

Traditionell am 3. Oktober, dem Tag der Deutschen Einheit, bekommen Kinder dabei die Möglichkeit, die Arbeitswelt der Erwachsenen kennenzulernen. Unternehmen, Vereine und Institutionen öffnen dann ihre Türen.

In diesem Jahr würden unter anderem Wissenschaftler und Gärtner in fünf botanischen Gärten von Potsdam bis Regensburg ihr "ZusammenTun" demonstrieren, teilte der Westdeutsche Rundfunk (WDR) am Freitag in Köln mit. Wie sich Menschen zusammenschließen, um einen Weinberg zu bewirtschaften, können Maus-Fans in Stuttgart erleben.

In einem Bestattungsgarten in Waltrop in Nordrhein-Westfalen lernen die Besucher, "wie würdevoll sich der Abschied von geliebten Menschen durch die Kraft der Gemeinschaft gestalten lässt".

Und im Informatik-Forschungszentrum in Karlsruhe kann man darüber staunen, dass nicht nur Menschen, sondern auch selbstfahrende Autos miteinander kommunizieren.