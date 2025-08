TV-Neuling bezichtigt Jasmin Herren der großen Willi-Lüge: "Sie hat den Namen Herren nicht verdient"

Thailand - Bereits in den vorherigen Folgen von " Villa der Versuchung " hat es immer wieder zwischen Jasmin Herren (46) und dem Trash-TV-Neuling Brenda (21) gekracht. In der sechsten Episode wird's sogar richtig persönlich.

Die anderen "Villa der Versuchung"-Teilnehmenden sind unterdessen fassungslos. "Brenda, du hast dich grad richtig ins Aus gestoßen bei mir. Das ist richtig respektlos", echauffiert sich Jimi Blue Ochsenknecht (33). Sein Kumpel Raúl Richter (38) pflichtet ihm bei: "Brenda ist 'ne kleine freche Rotzgöre." Kein Wunder also, dass sie die 21-Jährige so schnell wie möglich aus der Show werfen wollen.

Plötzlich mischt sich Brenda ein - und bezichtigt Jasmin eiskalt der Lüge. "Und ihr glaubt das auch noch?", wendet sie sich ungläubig an die anderen Teilnehmenden. "Es gibt so viele Frauen, die wollen irgendwelchen Promimännern das Leben zur Hölle machen und erzählen irgendwelche Gerüchte. (...) Sie hat den Namen Herren nicht verdient."

Zum wiederholten Mal thematisiert Jasmin ihre Insolvenz - ausgelöst von den Schulden ihres verstorbenen Ex-Mannes Willi Herren (†45). So soll er zu Lebzeiten auch gut und gerne mit einem Mal 5000 Euro für Koks auf den Kopf gehauen haben.

Sara Kulka (35) will es mit Taktieren bis ins Finale schaffen. © Joyn/Michael de Boer

Einzig Kevin Schäfer (35) und Sara Kulka (35) halten noch zu dem Villa-Küken, Letztere allerdings eher, weil sie sich beide Allianzen warmhalten will. "Es ist Taktik und Gefühl, was ich für Brenda empfinde", erklärt die Zweifachmama und selbsternannte "Doppelagentin".

Was Sara außerdem empfindet, ist Abneigung gegenüber Strippenzieher Raúl, der pedantisch darauf besteht, alle Regeln einzuhalten. "Der ist halt so ein Mann, das nervt mich. Wenn er 'ne Frau wäre, wäre es vielleicht anders", erklärt sie - und sägt unauffällig an seinem Stuhl: "Der liebe Raúl hat noch gute Zeiten, aber es werden auch schlechte Zeiten auf ihn zukommen."

Und so macht sie es bei der Entscheidungs-Zeremonie taktisch klug und nominiert weder Brenda noch Raúl für den Rauswurf. So hat sie auf beiden Seiten weiterhin ein Stein im Brett, während ihre wahren Absichten verborgen bleiben.

Ob sie es schaffen wird, die eiserne Allianz aus Raúl und Jimi zu zerschlagen, wird sich aber erst noch zeigen: "Ich fühl mich schon manchmal richtig dreckig hier. Aber es ist geil."