ARD-Quiz "Gefragt - Gejagt" startet plötzlich früher: Fans stinksauer!

Hamburg - Alle Quiz-Fans, die am Dienstagabend das beliebte TV-Quiz " Gefragt - Gejagt " in der ARD schauen wollten, rieben sich verwundert die Augen. Statt um 18 Uhr startete die Sendung ein paar Minuten früher! Das brachte einige Zuschauer im Anschluss auf die Palme.

Legte am Dienstagabend einen ungeplanten Frühstart hin: Moderator Alexander Bommes (48) mit der ARD-Quizsendung "Gefragt - Gejagt!" © Uwe Ernst/ARD/dpa

Die Quiz-Show, moderiert von Alexander Bommes (48), zählt in der ARD zu den Quoten-Garanten am Vorabend. Das liegt auch am Konzept mit Quiz-Experten, den "Jäger-Teams", die bei den Fragen die Kandidaten so richtig ins Schwitzen bringen.

Als Sendeplatz war nun am Dienstag, wie sonst auch, die Zeit zwischen 18 und 18.45 Uhr vorgesehen. Doch wer am Dienstag um 18 Uhr pünktlich einschaltete, hatte zu diesem Zeitpunkt bereits rund zehn Minuten der Show verpasst!

Schuld an dem zeitlichen Dilemma hatte allerdings niemand von "Gefragt - Gejagt", sondern die Tour de France. Das Erste hatte die 16. Etappe des Radsport-Klassikers zuvor live übertragen.

Anders als angenommen kamen die Profi-Radfahrer jedoch nicht etwas zu spät oder gar pünktlich ins Ziel, sondern sogar etwas zu früh.

Das brachte den Sender dann zeitlich in die Bredouille, der sich entschied, unmittelbar im Anschluss mit der Ausstrahlung von "Gefragt - Gejagt" zu beginnen.

Folglich waren einige Fans der Quiz-Show sauer über den "Frühstart": "Unmöglich ist das, ich habe auch den Anfang verpasst, vielen Dank dafür", schimpfte etwa eine Facebook-Nutzerin über die Situation. Eine andere schrieb: "Erst haben Sie Angst wegen der Tour de France zu spät zu kommen und dann das".