Die schwangere Michelle gefährdet ihr ungeborenes Baby mit Radikal-Diät: "Zwei Tage nix gegessen"

Michelle (24) und Jerome (23) geben ihr Bürgergeld bereits am Monatsanfang komplett aus. © RTLZWEI

Seit sechs Jahren ist der 23-Jährige bereits arbeitslos. Der Schulabbrecher hat weit über 10.000 Euro Schulden und lebt mit seiner Freundin von 912 Euro Bürgergeld im Monat. Das geben die zwei jedoch, sobald es auf dem Konto ankommt, direkt wieder aus: "Aber die Kohle ist nach circa drei Tagen aufgebraucht (...) den Rest des Monats hungern wir", berichtet die 24-Jährige.

Schuld daran ist nicht nur der extreme Zigarettenkonsum, sondern auch Jeromes Sucht nach Markenklamotten. Während er sich die neuesten Nike-Turnschuhe gönnt, muss seine schwangere Freundin Diät halten. Eine Dosensuppe muss da schon mal für zwei Tage reichen. Zu viel für Michelle, die im dritten Monat bereits täglich schlimme Bauchkrämpfe plagen.

Doch arbeiten gehen kommt für Jerome nicht infrage: "Ich möchte was machen, was mir Spaß macht und nicht, was das Arbeitsamt will", erklärt der strafauffällige Arbeitslose wütend, der bereits wegen illegalem Waffenbesitz im Gefängnis saß.

Und auch bei Michelle fehlt jegliches Verantwortungsgefühl: "Das hatte ich auch in der ersten Schwangerschaft, da hab ich auch nicht genügend gegessen." Ihr erstes Kind wurde vom Jugendamt bereits an Pflegeeltern gegeben.