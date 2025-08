GZSZ-Liebes-Dreieck fliegt auf: "F***t ihr oder nicht?"

Berlin - Es musste ja irgendwann so kommen. Nihat findet heraus, dass da mehr zwischen Lilly und Julian ist. Wenig überraschend sieht er rot!

Alles in Kürze

Was Nihat aber nicht wusste: Nachdem Liebes-Aus suchte Lilly Zuflucht bei Julian . Sie landete nicht nur einmal mit ihm in der Kiste. Eine Affäre mit Sprengstoffpotenzial - nicht nur wegen Nihat. Denn auch Lilly weiß nicht, dass Julian mit ihrer eigenen Mutter geschlafen hat .

Eigentlich dachte Nihat in Julian einen guten Freund gefunden zu haben. Der Gerner-Sohn ist nicht nur ein guter Kumpel, sondern auch sein Geschäftspartner.

Wie die Wochenvorschau bereits zeigt, stellt der Vereinsheim-Besitzer seinen Kumpel zur Rede: "Was läuft mit dir und Lilly?", kommt Nihat sofort auf den Punkt.

Julian bekommt für seinen Verrat die Quittung. © RTL / Rolf Baumgartner

"Dann erklär mir mal, warum ihr euch privat nicht mehr treffen sollt?", zählt Nihat eins und eins zusammen.

Dass Julian sich mit seiner Ex wegen einer möglichen Behandlung getroffen haben soll, kauft er ihm nicht ab. "Bullshit man! Ich weiß genau, dass da was läuft. Deswegen warst du auch in der WG neulich ..."

Julian aber bleibt dabei und versucht, sich weiter herauszureden: "Es ist nicht, was du denkst." Das Kartenhaus ist da jedoch schon längst zusammengebrochen.

Völlig in Rage stellt Nihat dem Gerner-Sohn die entscheidende Frage: "Fickt ihr oder nicht?"

Er will es von seinem vermeintlichen Freund selbst hören. Ob die Freundschaft dann aber noch zu retten ist? Gute Zeiten, schlechte Zeiten läuft immer montags bis freitags ab 19.40 Uhr bei RTL und jederzeit auf RTL+.