"Will dem Staat nicht mehr auf der Tasche liegen": Sinneswandel bei René aus "Armes Deutschland"!

Vor drei Jahren musste René Sozialstunden in einem Sozialkaufhaus leisten, da er betrunken eine Polizistin angegriffen hatte. Das stellte sich als Wendepunkt heraus - denn inzwischen hat er in genau diesem Kaufhaus eine Vollzeitstelle!

"Ich will dem Staat nicht mehr auf der Tasche liegen, ich will mein eigenes Geld verdienen!", sagt der 46-Jährige nun. Doch wie kam es dazu?

Christine (39, l.) hat sich nach sechs Ehejahren von René (46) getrennt. Selbst ohne Kontakt gibt es immer noch Streitigkeiten. © RTLZWEI

Mit seiner Ex-Frau Christine war René sechs Jahre lang verheiratet. Die Trennung hat sie ihm in der Zeit oft angedroht - weil er nicht arbeiten wollte, trank und gewalttätig war.

Inzwischen hat sie die Scheidung eingereicht: "Christine ist abgehauen, die wollte nicht mehr mit mir zusammenleben", erklärt René. Allzu sehr scheint er sie aber nicht zu vermissen.

"Sie hat mich in Schulden geritten", schimpft der 46-Jährige. Sie habe diverse Rechnungen nicht bezahlt und bestelle nun öfter Online-Waren mit seinen Kontodetails - beispielsweise vom Lovetoy-Händler "Eis.de".

Die inzwischen in Aschersleben wohnende Christine ist weiterhin Bürgergeld-Empfängerin und lebt von 50 Euro im Monat. Sie sei glücklich ohne ihren Ex-Mann: "René hat eigentlich nur eins im Kopp gehabt: seine Getränke", ärgert sich die 39-Jährige.

"Dass ich da positiv rausgekommen bin, hab' ich mir selbst zuzuschreiben, weil ich meinen Arsch hochbekommen habe, wenn sie weiter so leben will, soll sie weiter so leben", schimpft René zurück. Seit wenigen Monaten hat er eine neue Freundin.

"Ich hab mir mein neues Leben aufgebaut, will die Leiter nach oben gehen, nicht nach unten", so der ehemalige Hartz-IV-Empfänger. Er gibt zu, früher aggressiv gewesen zu sein, das habe auch an dem wenigen Geld in seinem Leben gelegen. Nun sei er ruhiger, auch was das Thema Alkohol angeht: "Ich trink’ nicht jeden Tag 'ne Buddel Schnaps, aber abends drei, vier Bierchen".

