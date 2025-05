Erster Arbeitstag für Sachse Steven: "Meinem Chef gleich gesagt, dass ich noch Kater hab"

Dresden - Nach einem Gefängnisaufenthalt will der arbeitslose Steven (18) sein Leben umkrempeln und findet tatsächlich schnell einen Job. Zu diesem erscheint er aber direkt mit Restalkohol vom Vorabend. Und wird kurz danach wieder entlassen.

Angelina (19) holt ihren Freund Steven (18) nach dessen JVA-Aufenthalt ab. © RTLZWEI

Zehn Tage Jugendarrest in der JVA Dresden liegen hinter Steven, nachdem er Sozialstunden nicht abgeleistet hatte. "Ey, endlich raus aus dem Loch. Komisch eingeschlossen zu sein, aber an sich nichts Schlimmes", resümiert der Dresdner in der RTLZWEI-Sozialdoku "Armes Deutschland".

Im Knast habe er Hilfestellungen bei der Jobsuche bekommen und an seiner Sozialkompetenz gearbeitet. "Ich hab auch vor, was zu ändern", sagt er.

Kaum hat er seine Wohnung im Stadtteil Prohlis bezogen, wartet ein gelber Brief auf ihn. "Mich würde wundern, wenn das etwas Positives wäre." Tatsächlich hält er einen Bußgeldbescheid vom Ordnungsamt in den Händen. 228 Euro soll er blechen, weil er einen Teleskopschlagstock in seiner Jacke mitgeführt haben soll.

Für Steven steht sofort fest: "Ich bezahl das nicht, ich mach das in Arbeitsstunden. Ich bezahl doch nicht das 20-Fache von dem, was ich für das Ding ausgegeben hab!"