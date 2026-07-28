"Babylon Berlin" kehrt ein letztes Mal zurück: So dramatisch wird die finale Staffel

Berlin - Das Ende einer Ära steht bevor: Nach zehn Jahren, fünf Staffeln und internationalem Erfolg geht " Babylon Berlin " in die letzte Runde. Die finale Staffel der Erfolgsserie führt zurück in eine der dunkelsten Zeiten der deutschen Geschichte.

Volker Bruch (45) und Liv Lisa Fries (35) kehren als Ermittler-Duo Gereon Rath und Charlotte Ritter zurück. © Frédéric Batier/X Filme Creative Pool/ARD Degeto Film/WDR/SWR/HR/Radio Bremen/Beta Film/BDA Creative

Fans müssen sich nicht mehr lange gedulden. Ab dem 10. September 2026 sind alle acht Folgen der fünften und letzten Staffel in der ARD Mediathek verfügbar.

Auch im Ersten wird das große Finale ausgestrahlt: Am 19. September ab 20.15 Uhr laufen die ersten vier Folgen. Die letzten vier Episoden folgen am 25. September ab 22.20 Uhr.

Natürlich kehren die beiden Hauptdarsteller Volker Bruch (45) als Gereon Rath und Liv Lisa Fries (35) als Charlotte Ritter zurück. Auch zahlreiche bekannte Gesichter sind wieder mit dabei, darunter Lars Eidinger (50), Benno Fürmann (54), Hannah Herzsprung (44), Christian Friedel (47), Jördis Triebel (48) und Martin Wuttke (64).

Und darum geht es: Im Februar 1933 steht Berlin am Abgrund. Adolf Hitler ist gerade zum Reichskanzler ernannt worden, der Reichstagsbrand steht kurz bevor.

Während die Stadt zwischen Nachtleben, Rausch und politischem Untergang taumelt, geraten auch die Ermittler immer tiefer in einen gefährlichen Strudel.