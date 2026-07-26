Sensationelle Spürnase: Aragon erschnüffelt Wasserleichen in enormer Tiefe

Starnberg - Die "Technische Hundestaffel" aus Bayern macht mit ihren Vierbeinern möglich, was unmöglich erscheint: Wasserleichen in tiefen Gewässern aufspüren. Eine TV-Doku hat sie begleitet.

Uwe Marr (l.) und Kai Einfeldt vom Verein "Technische Hundestaffel" fahren mit dem zweijährigen Aragon auf den Ammersee. © ZDF/Daniel Assmann

Drei Personen sind mit einem Tretboot auf den Starnberger See südwestlich von München gefahren und immer wieder ins Wasser gesprungen. Plötzlich fehlt einer von ihnen, ein indischer Student (23).

Kai Einfeldt bietet der seit dem Vortag erfolglos suchenden Polizei seine und die Hilfe der Spürnasen an. "Wir suchen vermisste Personen im Wasser mit ihrem Geruch. Der Hund kriegt einen Geruch der vermissten Person und der andere Geruch liegt im Wasser", erklärt er im "plan b"-Film des ZDF.

Einsatzleiter Simon Scholz kann nicht genau sagen, wo der Nichtschwimmer ins Wasser gesprungen und untergegangen ist. Eine Herkulesaufgabe wartet auf das Suchteam auf dem fünftgrößten See Deutschlands, der bis zu 128 Meter tief und 56 Quadratkilometer groß ist.

Robby, Aragon und Carlos kommen nacheinander zum Einsatz, denn die Spürnasen können sich auch mal irren. Nach seinen beiden Vorgängern schlägt aber auch Carlos an denselben Stellen an. Das Suchgebiet ist eingegrenzt.