Bachelor bekommt klare Ansage und schmeißt Frau danach raus: "War taktlos"

Südafrika - Eigentlich wollte Bachelor Felix (32) die ebenfalls 32-jährige Aylin bei einem Einzeldate etwas aus ihrer Komfortzone locken, doch das geht drastisch nach hinten los. Nach einer Ansage muss die Münchnerin in Folge vier von " Den Bachelors " ihre Koffer packen.

Alles in Kürze

Kritischer Blick bei Felix (32): Im Einzeldate scheint ihn Aylin (32) nicht sonderlich zu überzeugen. © RTL

Dieses Einzeldate steht unter einer besonderen Mission. Felix findet Aylin nämlich noch nicht nahbar genug.

Bei einem Treffen in der Badewanne (jeder hat seine eigene) soll sich das ändern.

Doch der Versuch geht schnell nach hinten los. Spätestens nachdem Felix dreimal nachhakt, ob und bei wem Aylin albern sein kann, ist diese total verwirrt.

Sie ist einfach zu ernst und schafft es nicht, aus sich rauszukommen, ist Felix' subjektive Meinung.

Als er ihr das anschließend beim Kuscheln sagt, macht Aylin ihm eine klare Ansage.

"Wir sind hier, lagen gerade beide in einer Badewanne […] also mehr fallen lassen, i don't know", ärgert sie sich.

Doch ihr liegt noch mehr auf dem Herzen. "Felix, wenn du mit anderen Mädels, mit denen ich mich gar nicht identifiziere, auch näher kommst, weiß ich nicht, was ich davon halten soll."

Das stößt dem Bachelor sauer auf: "Ich soll mit anderen nicht rummachen, aber bei uns entsteht ja auch kein Vibe."

Die Konsequenz: Aylin muss raus. Und so bekommt die 32-Jährige zur Überraschung aller Frauen keine Rose.

"War meiner Meinung nach taktlos", resümiert sie sichtlich geschockt.